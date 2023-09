Atlético-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Botafogo na noite deste sábado (16), a partir das 21h (de Brasília), na MRV Arena, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Nono colocado com 31 pontos, o Atlético-MG quer a segunda vitória dentro de sua nova Arena para tentar se aproximar do G-6. Para o duelo, o técnico Felipão não poderá contar com Hulk e Jemerson, suspensos, enquanto Igor Rabello, Igor Gomes e Allan Franco continuam tratando suas lesões.

Já o Botafogo, por sua vez, é o líder do campeonato, com 51 pontos, e quer se recuperar do revés sofrido em clássico no jogo passado. O Alvinegro deve ter mudanças em sua equipe titular. Além disso, Gabriel Pires é baixa certa por suspensão.

As equipes já se enfrentaram 81 vezes, com 26 vitórias do Atlético-MG, 35 do Botafogo, além de 20 empates.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Alan Kardec (Eduardo Vargas).

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos (Segovinha), Tiquinho Soares, Victor Sá.

Desfalques

Atlético-MG

Hulk e Jemerson cumprem suspensão, enquanto Igor Rabello, Igor Gomes e Allan Franco estão no departamento médico.

Botafogo

Gabriel Pires está suspenso.

Quando é?