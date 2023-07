Atlético-GO x Sport ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (14), no Estádio do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Sport se enfrentam na noite desta sexta-feira (14), no Estádio do Dragão, em Goiânia, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

No meio da tabela, com 23 pontos, e depois de três empates consecutivos, o Atlético-GO entrará em campo sob o comado do interino Anderson Gomes após a demissão de Alberto Valentim.

Do outro lado, o Sport, que vem de empate sem gols com o Mirassol, aparece na terceira posição, com 32 pontos, e pode assumir a liderança provisória da Série B em caso de vitória. O Vila Nova, líder com 34 pontos, entrará em campo apenas no sábado (15), contra o Londrina.

Em 13 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma quatro vitórias, contra três do Atlético-GO, além de seis empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, o Leão da Ilha venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo (Diego Loureiro); Rodrigo Soares, Lucas Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Heron e Jefferson; Renato, Rhaldney e Kelvin; Shaylon, Luiz Fernando e Gustavo Coutinho. Técnico: Anderson Gomes (interino).

Sport: Renan; Ewherton, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Juan Xavier; Luciano Juba, Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Atlético-GO

Gazal e Airton vão cumprir suspensão.

Sport

Jorginho, no departamento médico, está fora.

Quando é?