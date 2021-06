As convocadas da seleção brasileira feminina para Tóquio 2020; veja as 18 escolhidas

Pia Sundhage anunciou a lista das jogadoras que tentarão a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos

A seleção brasileira feminina que disputará o ouro olímpico inédito em Tóquio já está definida. A treinadora Pia Sundhage anunciou nesta sexta-feira (18) a lista com as 18 jogadoras convocadas que viajam ao Japão para tentar voltar ao pódio pela primeira vez desde a prata em Pequim, em 2008.

Diferentemente do futebol masculino, o torneio feminino não tem limitações de idade. Desta forma, Pia pôde convocar as atletas que, em seu entendimento, melhor atendem as nessecidades do Brasil para a Olimpíada. As veteranas Marta e Formiga, que disputará sua sétima edição de Jogos Olímpicos, estão confirmadas.

Uma das ausências mais comentadas é a da atacante Cristiane. A maior artilheira dos Jogos Olímpicos, entre homens e mulheres, com 14 tentos, perderá o torneio pela primeira vez após quatro aparições. A atacante do Santos fica de fora por opção da comissão técnica.

Antes do embarque para Tóquio, as atletas da seleção se reunirão em Portland, cidade da costa oeste dos Estados Unidos, para um período de treinamentos no centro de treinamentos da Nike. A seleção ficará reunida lá por 3 semanas, antes da viagem para o Japão, no dia 15 de junho.

A LISTA DA SELEÇÃO FEMININA PARA TÓQUIO 2020