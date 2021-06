Os convocados da seleção brasileira olímpica para Tóquio 2020; veja os 18 escolhidos

André Jardine anunciou a lista de jogadores que disputarão a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2020

A seleção brasileira que disputará o ouro olímpico em Tóquio já está definida. O técnico André Jardine anunciou nesta quinta-feira (17) a lista com os 18 jogadores convocados que viajam ao Japão para defender o título conquistado na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016.

Destaque para a convocação de Daniel Alves, veterano jogador do São Paulo de 38 anos. O jogador chegou a ser convocado para a seleção principal na disputa das Eliminatórias, mas uma lesão o tirou da disputa.

Para integrar o grupo, Jardine convocou três atletas acima dos 24 anos (idade olímpica para os Jogos de Tóquio). Além de Dani Alves, foram lembrados o goleiro Santos, 31 anos, do Athletico-PR, e o zagueiro Diego Carlos, 28 anos, do Sevilla.

Do grupo da seleção principal na Copa América, Douglas Luiz foi convocado. Branco, diretor da CBF, disse que a seleção se apresenta no dia 8 de julho. No entanto, caso o Brasil chegue à final da competição continental, a apresentação do volante será adiada.

A CBF teve dificuldades para fechar o grupo que disputa os Jogos Olímpicos. Como o campeonato não faz parte do calendário de competições da Fifa, os clubes não são obrigados a liberar os seus atletas. Neymar e Marquinhos, por exemplo, não foram liberados pelo PSG para atuar no Japão.

O Real Madrid também não liberou dois de seus atletas cotados para integrarem o grupo, Rodrygo e Vinícius Junior. O novo treinador do clube, Carlo Ancelotti, quer todos os seus jogadores disponíveis já na pré-temporada.

Sendo assim, muitas negociações com equipes do Brasil e do exterior foram feitas para encontrar as melhores soluções possíveis dentro da "pré-lista" de 50 jogadores que a entidade formulou.

A LISTA DA SELEÇÃO OLÍMPICA PARA TÓQUIO 2020