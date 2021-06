Por que Cristiane ficou fora da convocação da seleção para a Olimpíada de Tóquio?

A última convocação de Cristiane foi para SheBelieves Cup em fevereiro

A técnica da seleção feminina, Pia Sundhage, convocou as 18 atletas que representarão o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. A grande surpresa da lista foi a ausência de Cristiane, uma das artilheiras do Brasil.

A treinadora sueca ressaltou a importância da jogadora na seleção e no futebol nacional, elogiando seu desempenho recente: "Geralmente, eu não comento sobre jogadoras que não estão na convocação porque é quase que um insulto a quem está na lista. Mas mesmo assim vou responder por respeito."

"A Cristiane jogou diversos jogos com a seleção e fez muita diferença. Ela ajudou muito a equipe e hoje acho que haja outras jogadoras que vão ajudar a equipe a jogar um bom futebol."

Entretanto, Pia optou por valorizar as outras jogadoras convocadas: "Temos examinado de perto os jogos que ela tem feito recentemente, e achamos que temos outras jogadoras que vão jogar um excelente futebol nos Jogos Olímpicos", explicou a treinadora.

O Brasil está no grupo F do torneio feminino de futebol nas Olimpíadas e vai estrear no dia 21 de julho, contra a China