Futebol nas Olimpíadas de Tóquio 2020: datas, sedes e seleções classificadas

No masculino, o Brasil defenderá o título conquistado na Rio 2016; no feminino, a busca é por uma conquista inédita

O futebol nos Jogos Olímpicos sempre atraem as atenções dos fãs do esporte. Embora o torneio masculino seja disputado por seleções com jogadores sub-23 (em Tóquio, as seleções serão sub-24), a disputa sempre é marcada por surpresas e jovens destaques que logo aparecem nas listas principais de seus países. No feminino, a competição conta com as principais jogadoras do mundo.

Atual campeão do torneio masculino, o Brasil defenderá o título em Tóquio contra equipes como Alemanha, Argentina, Espanha e França. As meninas da seleção de Pia Sundhage tentam um título inédito na categoria e precisarão bater as fortes concorrências de Estados Unidos, Holanda, Canadá e Japão. A seleção feminina alemã venceu o torneio em 2016 mas não se classificou para a a disputa de Tóquio.

Ao todo, sete estádios serão utilizados na Olimpíada, cinco deles utilizados na Copa do Mundo de 2002, incluindo o Estádio de Yokohama, palco do pentacampeonato do Brasil e dos títulos mundiais de São Paulo, Internacional e Corinthians.

Uma inovação para o futebol olímpico em 2020 será a utilização do VAR, o árbitro de vídeo, pela primeira vez em Jogos Olímpicos.

Confira tudo sobre o futebol na Olimpíada de Tóquio 2020.

Quais as datas do futebol na Olimpíada de Tóquio 2020?

Como tradicionalmente acontece nos Jogos Olimpícos, a disputa do futebol começará antes da abertura oficial do evento, marcada para o dia 23 de julho de 2021, e terminará na véspera da cerimônia de encerramento, que acontecerá no dia 8 de agosto.

Futebol masculino​: 22 de julho de 2021 - 7 de agosto de 2021

Futebol feminino: 21 de julho de 2021 - 6 de agosto de 2021

Seleções classificadas para a Olimpíada de Tóquio 2020

O torneio masculino já conhece todas as 16 seleções que entrarão em campo sonhando com o ouro olímpico. No futebol feminino, no entanto, restam ainda as definições de duas vagas das 12.

Futebol masculino:

País-sede : Japão

: Japão Europa : Alemanha, França, Espanha e Romênia

: Alemanha, França, Espanha e Romênia América do Sul : Argentina e Brasil

: Argentina e Oceania : Nova Zelândia

: Nova Zelândia África : África do Sul, Costa do Marfim e Egito

: África do Sul, Costa do Marfim e Egito Ásia : Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul

: Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul América do Norte: Honduras e México

Futebol feminino:

País-sede : Japão

: Japão Europa : Holanda, Grã-Bretanha e Suécia

: Holanda, Grã-Bretanha e Suécia América do Sul: Brasil

Oceania : Nova Zelândia

: Nova Zelândia África : Zâmbia

: Zâmbia Ásia : Austrália e uma vaga em aberto

: Austrália e uma vaga em aberto Play-off África-América do Sul: uma vaga em aberto

Coreia do Sul e China disputam a última vaga asiática para o torneio olímpico de futebol feminino. O play-off entre África e América do Sul terá Camarões e Chile como concorrentes. As duas vagas serão definidas ainda no mês de abril.

Grupos e jogos do Brasil

O sorteio dos grupos dos torneios de futebol masculino e feminino das Olimpíadas de Tóquio será realizado no dia 21 de abril, na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

Sedes da Olimpíada de Tóquio 2020

Sapporo Dome - Sapporo

10 jogos das fases de grupos do masculino e feminino

Capacidade: 42 mil pessoas

Estádio de Miyagi - Miyagi

10 jogos, incluindo um jogo das quartas de final do masculino e feminino

Capacidade: 48 mil pessoas

Ibaraki Kashima Stadium - Kashima

11 jogos, incluindo uma semifinal do masculino e feminino, além da disputa do bronze feminino

Capacidade: 42 mil pessoas

Estádio de Saitama - Saitama

11 jogos, incluindo uma semifinal e a disputa do bronze do masculino

Capacidade: 62 mil pessoas

Estádio de Tóquio - Tóquio

Quatro jogos das fases de grupos do masculino e feminino

Capacidade: 48 mil pessoas

Estádio Olímpico - Tóquio

Apenas um jogo: final do torneio feminino

Capacidade: 60 mil pessoas

Nissan Stadium - Yokohama