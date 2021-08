As armas do Chelsea para tirar Lukaku da Inter de Milão

Os ingleses tem a esperança de levar o belga de volta a Stamford Bridge ainda nesta temporada e prepara oferta as italianos

O Chelsea espera convencer a Inter de Milão a vender Romelu Lukaku ainda nesta janela de transferências. Os Blues estão preparando uma oferta considerável que pode chamar a atenção dos italianos na esperança de levar a estrela belga de volta a Stamford Bridge.

Depois de perder Olivier Giroud para o Milan, o Chelsea está em busca de um novo centroavante de preferência de peso, para comandar seu ataque. Além de Harry Kane e Erling Haaland, Romelu Lukaku também está no radar do atual campeão da Liga dos Campeões, que pretende convencer a Inter de Milão a vender o belga.

Buscando fazer uma oferta que chame a atenção da Inter, o Chelsea pode envolver Marcos Alonso no negócio para ter Lukaku ainda nesta temporada. Além disso, os ingleses acreditam poder se beneficiar das dificuldades financeiras dos italianos, de forma que uma boa oferta os leve a considerar a venda da estrela belga.

O CEO da Inter, por ora, porém, não parece muito disposto a negociar o belga. Giuseppe Marotta insistiu que o atacante não vai sair tão cedo do clube: "Lukaku não está à venda. Ele é uma peça importante no tabuleiro de xadrez à disposição de Simone Inzaghi", disse.

O mesmo vale para o belga, que ao se reapresentar no clube, disse estar preparado para mais uma temporada com a Inter, indicando que deve ficar no atual campeão italiano, em busca de um bi-campeonato.

"Estou muito feliz por estar de volta. Esperamos continuar no caminho que começamos e continuar vencendo. Todos os jogadores vão trabalhar duro para realizar seus sonhos", disse o jogador belga ao site oficial da Inter de Milão.

Na temporada passada, a importância de Lukaku na Inter ficou clara. Ele marcou 24 gols e deu 11 assistências na Serie A, atrás apenas de Cristiano Ronaldo no número de bolas na rede.