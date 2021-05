Antonio Conte é só o começo: Inter pode sofrer desmanche após título

Dias depois de levantar o troféu da Série A italiana, os Nerazzurris perdem seu treinador e podem ver vários jogadores trilhando o mesmo caminho

Em abril, Milan Skriniar disse orgulhosamente ao Tuttosport que estava na "Inter do Conte". No entanto, este time não existe mais. Antonio Conte deixou o clube oficialmente na última quarta-feira, rescisão contratual em consenso mútuo das duas partes.

Conte tem um histórico de brigar com seus empregadores, mas desta vez foi diferente. A discussão não foi sobre possíveis contratações, mas sim o oposto. Conte se recusou a aceitar que a Inter teria que vender dois dos seus protagonistas no título italiano para conseguir um equilíbrio financeiro.

Não seriam vendas de reservas. A empresa chinesa Suning, que gerencia a Inter, informou o treinador que era preciso um lucro de 90 milhões de euros (R$ 580 milhões) na próxima janela de transferências. Ou seja, jogadores como Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Alessando Bastoni, Stefan De Vrij, Nicolo Barella e Skriniar estariam no mercado.

Conte, um homem totalmente obcecado por vencer, viu o Scudetto como um primeiro passo significativo no caminho para a dominação global. Isso foi excessivamente ambicioso da parte dele? Talvez. Mas lembre-se, Suning tinha objetivos igualmente elevados. Entre 2016 e 2020, a empresa investiu 600 milhões de euros (R$ 3,8 bilhões). Mas já na janela de janeiro de 2021, quando nenhum investimento foi feito, Conte já ficou insatisfeito.

"É uma situação estranha", disse Conte à Rai Sport em 2 de fevereiro. "É inútil esconder isso. Tínhamos um projeto, mas ele parou em agosto".

Agora, com Conte fora, isso pode ser um grande problema para a Inter. Lukaku foi um dos primeiros a se manifestar após a saída do treinador e a boa relação entre eles ficou clara no texto publicado pelo belga em seu Instagram.

“Você basicamente me mudou como jogador e me tornou ainda mais forte mentalmente e, mais importante, ganhamos juntos!”, escreveu o atacante. "Foi um prazer jogar com você. Obrigado por tudo o que você fez. Eu devo muito a você".

Hakimi foi outro que sempre deixou claro que se transferiu para a Inter para atuar com Conte. Lautaro e Bastoni, por outro lado, não receberão aumento salarial, já que a o clube tenta reduzir gastos.

Com a saída de Conte, e pelo menos alguns dos melhores jogadores provavelmente o seguirão, é difícil ver que jovens jogadores procurados gostariam ir para a Inter sem a certeza do que lhes espera. Um êxodo em massa agora é uma possibilidade muito próxima de acontecer, e a Inter só pode culpar a si mesma.