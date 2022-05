América-MG x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

América-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado (21), no Independência, a partir das 21h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO América-MG x Botafogo DATA Sábado, 21 de maio de 2022 LOCAL Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Neuza Ines Back - SP

Quarto árbitro: Ronei Candido - MG

VAR: Daniel Nobre Bins - RS

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (21), no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

Eliminado da Copa Libertadores após o empate com o Tolima no meio da semana, o América-MG volta as atenções para o Brasileirão.

Na parte de cima da tabela, o Coelho soma nove pontos, registrando três vitórias e três derrotas.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Botafogo, embalado com duas vitórias consecutivas na Série A, busca seguir com a melhor campanha como visitante (sete pontos em três jogos).

Em 17 jogos disputados, as equipes somam seis vitórias casa, além de cinco empates. No último encontro, o Alvinegro venceu por 1 a 0, pelo Brasileirão de 2018.

O maior amor do mundo e não tem jeito! 🖤 Ingressos esgotados para mais um jogo fora de casa! 🔥✅ #TimeToSetFire



📸 Vîtor Silva/ BFR pic.twitter.com/PPzaauvZfB — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 19, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 América-MG Brasileirão 15 de maio de 2022 Tolima 2 x 2 América-MG Copa Libertadores 18 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Independiente del Valle x América-MG Copa Libertadores 25 de maio de 2022 21h (de Brasília) Corinthians x América-MG Brasileirão 29 de maio de 2022 18h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 0 Ceilândia Copa do Brasil 12 de maio de 2022 Botafogo 3 x 1 Fortaleza Brasileirão 15 de maio de 2022

Próximas partidas