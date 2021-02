Al-Nasr promete nova tentativa no meio do ano por Bernard e Everton Ribeiro

Clube dos Emirados Árabes se acertou com os dois atletas, mas não chegou a um acordo financeiro com seus respectivos clubes

Em busca de um jogador de peso, o Al-Nasr, de Dubai, tentou a contratação de Everton Ribeiro, do Flamengo e Bernard, do Everton, mas não teve sucesso em nenhuma das duas tentativas. O clube dos Emirados Árabes promete voltar à carga por esses jogadores na próxima janela de transferências, no meio do ano.

O Flamengo até chegou aceitar uma proposta do Nasr por Everton Ribeiro, mas os árabes foram atrás de Bernard e deixaram o camisa 7 rubro-negro em "stand by". Neste meio tempo, o clube carioca conseguiu negociar Yuri César por 6 milhões de dólares e decidiu subir a pedida por Ribeiro.

Os representantes do Al-Nasr acharam a pedida muito alta e entenderam que um maior esforço por Bernard seria o ideal, no entanto, não conseguiram chegar a um acordo financeiro com o Everton mesmo já tendo o "ok" do jogador.

Bernard, que está em negociação avançada com o Al Nasr, dos Emirados Árabes, nem foi relacionado para o jogo de hoje do Everton. A equipe de Liverpool perdeu de 2 a 0 para o Newcastle — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 31, 2021

Nesta terça-feira (02), Carlo Ancelotti, treinador de Bernard, confirmou o insucesso da negociação e avisou que vai dar mais minutos ao atacante brasileiro.

"Acho que ele conversou com outro clube, mas não houve acordo. Estou feliz por tê-lo de volta. Ele sempre mostrou uma boa atitude nos treinos. É um profissional e espero dar a ele, nos próximos meses, mais minutos para jogar".

Apesar de ganhar nova chance, o desejo do Everton era negociar Bernard e usar a verba para reforçar o elenco. A saída do atacante segue em pauta no time inglês e deve acontecer na próxima janela.

O Al-Nasr segue interessado tanto em Bernard quanto em Everton Ribeiro e já avisou aos representantes dos dois atletas que na próxima janela voltarão a conversar. Vale ressaltar que o intuito do time árabe é contratar um brasileiro com status de "estrela".