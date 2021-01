Entenda o "imbróglio" entre Flamengo e Al Nasr por Everton Ribeiro

Al Nasr quer fazer negócio nos termos estabelecidos há dez dias, mas o time rubro-negro recusa tais condições

Há algumas semanas o Al Nasr vem tentando a contratação de Everton Ribeiro. No dia 17 de janeiro, o time dos enviou ao um documento com uma sugestão de proposta válido por três dias. O time carioca respondeu com alguns ajustes e com validade também por três dias. Na ocasião, não obteve mais retorno.

Nesta quarta-feira (27), no entanto, o Al Nasr voltou a fazer contato com o Flamengo no intuito de fechar a contratação de Ribeiro nos termos que haviam sido definidos no dia 17 de janeiro. A diretoria do Flamengo, por sua vez, recusou o negócio e alegou que o prazo já havia se esgotado.

Nesse meio tempo, o Flamengo vendeu Yuri César, para o Al Shabab, também dos Emirados Árabes, por US$ 6 milhões e está perto de emprestar Michael para o Al Ain por 1,5 milhões de euros pelo período de seis meses.

As negociações trouxeram mais tranquilidade para o Flamengo, que agora se vê pronto para negar as investidas por Ribeiro. O problema é que o meia aceitou a proposta dos árabes e agora deixa a decisão nas mãos do clube carioca. Assim, os próximos dois dias serão definitivos para o futuro do jogador.

Para que haja negócio, o Flamengo pede 7 milhões de euros mais 3 milhões de euros caso o atleta alcance metas estabelecidas em contrato.

Se não fechar com Everton Ribeiro, a intenção do Al Nasr é investir em Marinho, do . No entanto, o atleta está envolvido com a final da Libertadores, que acontece neste sábado (30), diante do Palmeiras, no Maracanã. Os arábes têm pressa, pois a janela de transferências se encerra no dia 1º de fevereiro.