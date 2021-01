Bernard recebe proposta do Al Nasr, dos Emirados Árabes

Brasileiro do Everton está avaliando proposta e clube árabe tem pressa

O Al Nasr, de Dubai, oficializou uma proposta pelo meia-atacante Bernard, do Everton. O clube inglês pede 10 milhões de euros para liberar o brasileiro que pode assinar um contrato de três anos. A mesma equipe também tenta a contratação de Everton Ribeiro, do Flamengo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A estratégia do Nasr é negociar em duas frentes, mas só pretende contar com um dos dois brasileiros. Esse tipo de "carta na manga" é bem conhecida no mundo árabe. A equipe de Dubai tem pressa pois a janela de transferências de encerra no dia 1 de fevereiro.

Aos 28 anos de idade, Bernard vem sendo acompanhado de perto pelo mundo árabe, na última janela de transferências ele recusou uma proposta do Al Hilal, da Árabia Saudita.

Mais artigos abaixo

Recentemente, o brasileiro teve seu nome ligado à Roma, mas até o momento as conversas não andaram.