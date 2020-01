Mbappé avisa: Neymar está voltando a seu melhor nível

Estatísticas confirmam: o desempenho do brasileiro nos últimos tempos está próximo de seu melhor; veja os números

Em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé comentou, entre outras coisas, sobre o seu companheiro de ataque Neymar. De acordo com o francês: "Neymar é um grande jogador, que viveu duas temporadas difíceis, mas está voltando a seu melhor nível." Então, fomos ver nas estatísticas se o ex-jogador do Mônaco tem razão.

Desde que Neymar voltou de lesão, os seus dois últimos meses estão próximos de serem os melhores de sua carreira. Em dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (com mais três partidas por atuar), o brasileiro tem oito jogos e nove gols marcados. Isso, com uma consistência impressionante: balançou as redes todas as vezes em que entrou em campo.

Os dois melhores meses de sua carreira foram, coincidentemente, dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Naquele período, Neymar fez nove jogos, já pelo , e marcou 11 gols, incluindo aí um duelo diante do , quando o brasileiro balançou as redes em quatro ocasião. Ou seja: o craque precisa de apenas dois gols para bater sua melhor marca.

E é claro, Neymar está fazendo isso de maneira muito mais consistente: ao invés de ter concentrado seus gols em apenas duas partidas, o brasileiro marcou em todos os jogos. É um craque que vem ficando mais maduro.

Se seguir nesse ritmo sem se machucar, o craque completará a melhor temporada de sua carreira pelo PSG. E é claro, o brasileiro ainda não está na sua forma física, depois de repetidas lesões. Então, Mbappé já avisou: estáis avisados. Neymar está de volta, melhor do que nunca?

O PSG retorna aos gramados nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), diante do Reims, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa da Liga Francesa . Você pode acompanhar este duelo (com exclusividade no ) pelo DAZN .