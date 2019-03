Neymar se despede do Carnaval e embarca para Paris

Craque irá acompanhar o duelo entre PSG e Manchester United pelas oitavas de final da Champions League

Após curtir muito o Carnaval no Brasil - e também ser criticado por parte da mídia e torcedores pela folia exagerada -, Neymar está voltando para casa.

O craque do Paris Saint-Germain embarcou rumo à capital francesa na tarde desta terça-feira (5) para acompanhar o duelo contra o Manchester United pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

Mais artigos abaixo



Foto: Reprodução

"Volta para casa", postou ele no Instagram.

Vale destacar que Neymar ficou no Brasil nos últimos 10 dias para dar continuidade ao tratamento da fratura no quinto metatarso do pé direito, mas aproveitou o período festivo para curtir a folia.