Jornais europeus não perdoam postura de Neymar no Carnaval: "Lesão não pode pará-lo de dançar"

Atacante acompanhou desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro e foi visto deixando o local carregado por amigos

Liberado pelo PSG para dar continuidade ao seu tratamento de sua segunda fratura no quinto metatarso do pé direito no Brasil, Neymar segue sendo notícia na Europa, mesmo não estando em campo. Isso porque os jornais não perdoaram a postura do atacante, que passou uma parte do período em festas de Carnaval.

Após ter acompanhando um trio elétrico em Salvador, Neymar esteve na noite desta segunda-feira (5) acompanhando o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí e foi visto deixando o local sendo carregado pelos amigos.

E os jornais europeus não viram com bons olhos a postura do brasileiro.

"A estrela do Paris Saint-Germain e do Brasil mostrou poucos sinais de seu metatarso quebrado, enquanto dançava a noite toda no ritmo de samba. Ele foi visto beijando e abraçando Anitta e conversando com uma loira misteriosa no final da tarde", escreveu o jornal iglês Daily Mail.

Ainda na Inglaterra, o Daily Mirror: "Neymar festeja Carnaval no Rio no Brasil enquanto seus companheiros se preparam para enfrentar o Manchester United"

Neymar parties at Rio Carnival in Brazil as his PSG teammates prepare to face Man Utd https://t.co/w8ApNQ4iRi pic.twitter.com/jPVAP7KwQ6 — Mirror Football (@MirrorFootball) 5 de março de 2019

Na França, país que Neymar vive atualmente, o L'Equipe também fez críticas. "A lesão no pé ocorrida contra o Strasbourg, na Copa da França, forçou Neymar a parar de driblar nos campos, mas não pode pará-lo de dançar no Brasi".

Já na Espanha, o diário Marca relatou a ida do brasileiro à folia no Rio de Janeiro, mas lembrou o consentimento do PSG. "O atacante Neymar, autorizado pelo PSG a seguir no Brasil o processo de recuperação da grave lesão que sofreu em fevereiro e que na sexta-feira havia passado o Carnaval em Salvador, continua aproveitando, mas no Rio de Janeiro, acompanhado por Anitta e Gabriel Medina". E o diário Sport publicou: "Samba e beijos, assim se recupera Neymar".

Neymar é aguardado em Paris nesta quarta-feira para se unir ao elenco e acompanhar a partida de volta contra o Manchester United, pela Champions League, no Parque dos Príncipes.