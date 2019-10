Piqué: jogadores cortariam salários para Neymar voltar ao Barcelona

Zagueiro espanhol já começa a preparar o terreno para a novela que deve voltar ou na janela de transferências de janeiro ou de julho

O zagueiro do , Gerard Piqué falou que os jogadores do clube estariam dispostos a revisar seus contratos para abaixar os salários caso isso ajude a trazer Neymar de volta do ao Camp Nou. Em entrevista à Cadena SER, o defensor citou o fair play financeiro como algo importante para o possível retorno do brasileiro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Quando foi comentado sobre a possibilidade do camisa 10 do PSG ser o novo reforço do Barça, Piqué não hesitou: "o que falamos ao presidente é que se fosse preciso retocar o contrato para encaixar no fair play financeiro, não haveria problema".

Neymar não escondeu sua vontade de deixar o PSG na última janela de transferência. O acordo com o Barça não aconteceu e a cada dia que passa, cresce a expectativa de que ele consiga retornar ao clube em que conquistou uma .