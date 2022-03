Abramovich foi envenenado? O que sabemos da situação do dono do Chelsea

Ainda dono do Chelsea, o russo Roman Abramovich apresentou sintomas que levantaram a suspeita de que ele teria sofrido uma tentativa de envenenamento no início do mês de março. Segundo apurado pela GOAL, com fontes próximas a Abramovich, existe de fato esta suspeita.

Desde então, o bilionário russo conseguiu se recuperar deste possível ataque, que teria acontecido em Kiev, na Ucrânia, sob as ordens de agendes russos com a intenção de impedir as negociações de paz dentro do contexto da invasão do território ucraniano pelo governo russo de Vladimir Putin.

Dentre os sintomas sofridos por Abramovich, é possível incluir “olhos avermelhados, com lágrimas acompanhadas de dores e descascamento das peles do rosto e das mãos”. Desde que pôs o Chelsea à venda, em 2 de março, notícias dão conta que Abramovich esteve viajando pelas regiões de Moscou, Ucrânia e Turquia.

Abramovich nas negociações de paz?

Pessoas próximas ao bilionário russo afirmam que ele tem se envolvido nas negociações de paz, que começaram a serem tomadas após a invasão do território ucraniano pela Rússia no fim de fevereiro.

De fato, o jato particular de Abramovich esteve fazendo viagens constantes entre Rússia, Belarus e Turquia e o dono do Chelsea foi visto perto da fronteira entre Belarus e Ucrânia.

Abramovich, vale lembrar, entrou na lista de sanções do Reino Unido por ser descrito como um “oligarca pró-Kremlin” que possui uma “relação próxima” com o presidente russo Vladimir Putin, obtendo “benefícios econômicos” e “tratamentos preferenciais” por décadas através desta relação.

As sanções aplicadas a Abramovich foram sentidas no Chelsea, que desde então passou a operar com um orçamento mínimo além de ter sido proibido de comercializar produtos (incluindo camisas do time e ingressos para jogos) para que o dinheiro não seja encaminhado a Abramovich.

Enquanto tudo isso acontece, o Chelsea segue em busca de um novo comprador para herdar o time que, sob o comando de Roman Abramovich, conquistou inúmeros títulos, incluindo a edição passada da Champions League.