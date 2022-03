Proibido de contratar e até vender ingressos: como a punição a Abramovich atinge o Chelsea

Nesta quinta-feira (10), o Chelsea amanheceu com algumas fortes acusações sobre o clube. Ligado ao atual governo russo de Vladimir Putin, o qual está realizando invasões na Ucrânia constantemente desde fevereiro, Roman Abramovich acabou deixando um legado complicado para si e para o clube inglês, do qual ainda é dono e pretendia vendê-lo antes que as sanções do governo do Reino Unido fossem impostas.

No entanto, a venda ainda não aconteceu, e as autoridades britânicas se apressaram para iniciar os processos de investigação contra russos de alto nível econômico ligados a Vladimir Putin, como Abramovich. A troca de dono do Chelsea, portanto, deverá esperar um pouco, já que o bilionário terá seus grandes ativos congelados, incluindo o clube.

Mesmo levando interesse de grandes bilionários, os Blues devem ficar aos comandos de Petr Cech e Marina Gronavskaia por mais algum tempo. Em comunicado oficial, o Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI), ligado ao Tesouro britânico, confirmou as investigações sobre Abramovich, e declarou que o russo "obteve benefício financeiro ou material de Putin e do governo da Rússia".

Como essa punição sobre Abramovich pode afetar o clube inglês, acima de tudo, já que o russo ainda é considerado dono do Blues? Primeiramente, o Chelsea não poderá, por exemplo, contratar nenhum atleta, mas a movimentação de dinheiro deve continuar, desde que as negociações estejam relacionadas a antes da imposição das sanções desta quinta-feira (10).

Essa questão envolve a renovação de contrato com os atletas em fim de acordo com o Chelsea, como Rudiger, Christensen, Azpilicueta e o jovem Xavier Simons, que ficarão disponíveis gratuitamente na próxima janela.

Ingressos para os duelos do Chelsea, ou seja, vendidos a torcedores e visitantes, também serão bloqueados. Isso porque a venda desses passes para que as torcidas assistam aos jogos levará renda ao ainda dono do Blues, Abramovich, proibido pelas sanções de gerar dinheiro na Inglaterra.

Apenas os torcedores que possuam o "Season Pass" do Chelsea, ou sócio-torcedor, como chamado no Brasil, poderão comparecer ao estádio.

Patrocinadores do Chelsea podem, além de tudo, querer rever seus acordos com o clube inglês, já que muitas marcas estão preferindo desvincular seus nomes de tudo que envolva a Rússia, ou russos, como Abramovich. O principal patrocinador do Blues de Londres, Three, é uma das marcas que abre os olhos durante o processo investigativo contra o bilionário.

“As sanções impostas ao proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, pelo governo do Reino Unido, lançam uma sombra sobre os muitos acordos comerciais do Chelsea, incluindo seu acordo de 52,5 milhões de dólares (R$ 263,77 milhões) com a marca 3 (Three) e seu contrato de 72 milhões de dólares (R$ 361,74 milhões) com a Nike”, diz Conrad Wiacek, chefe de análise esportiva da GlobalData , uma empresa líder em dados e análises.