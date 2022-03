Abramovich é desqualificado como dirigente: o que significa para o Chelsea?

Roman Abramovich foi desqualificado como diretor de futebol pela Premier League. A decisão segue a linha de sanções que o governo britânico impôs sobre bilionários russos. A decisão foi comunicada oficialmente no sábado (12). Ainda assim, o Chelsea poderá seguir disputando as partidas e as competições agendadas até o final da atual temporada.

Neste sábado (12), a Premier League publicou uma declaração oficial em seu site falando sobre a situação.

"De acordo com as imposições de sanções pelo governo britânico, a Diretoria da Premier League desqualificou Roman Abramovich como diretor do Chelsea Football Club. A decisão da diretoria não impacta na continuidade dos treinamentos e dos jogos que estão agendados, como determina os termos da licença impostos pelo governo, que expiram em 31 de maio de 2022", lê-se na declaração no site da Premier League.

O que isso significa para o Chelsea?

O setorista do Chelsea para a GOAL, Nizaar Kinsella explica a situação:

"O anúncio da Premier League não muda muita coisa exceto por poder dizer que Abramovich não é bem-vindo ao futebol inglês. Basicamente, Abramovich foi removido da sua posição de diretor, que ele ocupava desde 2003, quando comprou os Blues".

Dentro de campo, pelo menos até o fim da temporada, nada deve mudar muito. O técnico alemão Thomas Tuchel já falou que as coisas continuam da mesma forma mesmo com a saída do bilionário, que tem uma relação de apoio com o presidente russo, Vladimir Putin.

O Chelsea ainda está vivo em três competições e deve continuar a jogar a Premier League para garantir a vaga à próxima Liga dos Campeões. Na competição continental, o time também pode garantir a vaga nas quartas de final. Além das duas, o clube londrino ainda disputa a FA Cup.

O Chelsea será vendido?

Em 26 de fevereiro, Abramovich anunciou que deixaria o comando do Chelsea por conta da invasão que a Rússia faz na Ucrânia.

O bilionário colocou o clube à venda e foi reportado que ele esperava ofertas próximas aos 3 bilhões de libras (cerca de R$ 19.8 bilhões). Entretanto, seus ativos financeiros foram congelados em 10 de março, como parte das ações do governo britânico contra pessoas ligadas a Vladimir Putin.

Apesar da movimentação para bloquear o envolvimento de Abramovich no futebol inglês, o Chelsea ainda pode ser vendido. O banco novaiorquino, Raine Group está coordenando o processo de venda e o prazo para propostas foi estendido até 18 de março.

A dupla suíça-estadunidense Hansjorg Wyss e Todd Boehly, o bilionário turco Mushin Bayrak e os britânicos Jamie Reuben e Nick Candy estão entre os candidatos que manifestaram desejo de assumir a cadeira de dono do atual campeão da Champions League.