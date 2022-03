O Chelsea está à venda? Quanto o clube custaria e quem poderia comprá-lo?

Nesta última semana, o russo Roman Abramovich entregou os papéis e abriu mão de se manter como dono do Chelsea, da Inglaterra, função que exerce há 19 anos, fazendo agora com que o clube esteja "à venda".

O empresário tem histórias ligadas ao presidente Vladimir Putin, o que acabou manchando sua visão após o início do confronto entre Rússia e Ucrânia. Além disso, o governo do Reino Unido anunciou que faria sanções contra empresários russos após o início das invasões da Rússia no território ucraniano. Nenhuma dessas questões, no entanto, confirma o desligamento de Abramovich com o Chelsea.

Em nota oficial, Abramovich relata papel de "guardião" que teve com o clube durante anos de posse: "Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração. Continuo comprometido com esses valores". Com o Chelsea sem um investidor como era o empresário russo, portas se abrem para outros multimilionários que estejam interessados na compra dos Blues.

Como a saída de Abramovich influencia no Chelsea?

Getty Images

O correspondente da GOAL no Chelsea, Nizaar Kinsella, relatou que, mesmo com a saída do empresário russo, o dia a dia do clube continuarão parecidos: "Os curadores vão intervir e resolver quaisquer problemas que o proprietário Roman Abramovich normalmente faria."

"Deixa aberto que Abramovich pode retornar a Stamford Bridge no futuro. No entanto, trata-se principalmente de se dissociar dos Blues o máximo que puder nesse meio tempo."

"Resta ver se isso é suficiente para acabar com a associação do clube com Abramovich aos olhos do governo do Reino Unido, que poderia sancionar o dono do clube no caso de uma nova escalada de violência do presidente da Rússia, Vladimir Putin".

Qual o valor para compra do Chelsea?

(C)Getty images

Após o primeiro grande investimento no clube em 2003, quando Roman Abramovich comprou o Chelsea por 300 milhões de libras (R$ 2,063 bilhões, na cotação atual), o clube passou a valer muito mais após quase 20 anos de cuidados do empresário.

Foram cerca de 2 bilhões de libras (R$ 13,76 bilhões) injetados ao longo dos anos. Por isso, o clube vale algo bem próximo ao investimento feito: estimasse que, para comprar o Chelsea, sejam necessários cerca de 1,5 bilhão de libras (algo equivalente a R$ 10,32 bilhões).

Quem pode comprar o Chelsea?

Daily Express

Um dos nomes cogitados para tomar a posse de grande investidor do clube inglês é o suíço Hansjorg Wyss. O bilionário confirmou ao jornal Bliss que ele e outras três pessoas foram notificados para a compra dos Blues: "Recebemos uma oferta na terça-feira para comprar o Chelsea de Abramovich. Eu tenho que esperar quatro a cinco dias agora. Abramovich está pedindo demais. Você sabe, o Chelsea deve a ele £ 2 bilhões. Mas o Chelsea não tem dinheiro. A partir de hoje, não sabemos o preço de venda exato."

Wyss afirma ainda que o valor do Chelsea está alto, mesmo com seu rico patrimônio de 4,6 bilhões de libras (R$ 31,64 bilhões): "Se eu comprar o Chelsea, então será com um consórcio composto por seis a sete investidores."

Aos cuidados do clube, estão agora o ex-goleiro Petr Cech, multicampeão, considerado um dos maiores em sua posição na Premier League, e Marina Granovskaia, diretora executiva e uma das peças fundamentais para o sucesso do Chelsea nos últimos anos.