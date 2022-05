A redenção de Vinícius Junior: como o brasileiro se aproxima do auge no Real Madrid

Para que o Real Madrid melhore as chances, monte outra dramática "remontada" contra o Manchester City e chegue à final da Liga dos Campeões pela primeira vez em quatro temporadas, muita responsabilidade recai sobre os ombros de Vinicius Junior.

O atacante de 21 anos marcou um sensacional gol solo na derrota por 4 a 3 na primeira partida da semifinal, no Estádio Etihad, e conquistou os trunfos dos Blancos em casa, contra o Paris Saint-Germain e o Chelsea, nas duas últimas rodadas.

Esta é sua quarta temporada em Madri, mas sua primeira como uma verdadeira estrela, com as frustrações de sua anterior inconsistência desaparecendo, e as expectativas para o que ele pode realizar subindo, tanto para o atual momento quanto para o futuro.

A decepção do Real Madrid por não ter assinado com Kylian Mbappé no verão passado foi profunda, mas Vinicius, que lutou por três campanhas para preencher o espaço deixado por Cristiano Ronaldo, melhorou tanto que o Real foi capaz ainda de conquistar o Campeonato Espanhol e ir fundo na Europa.

O gol do então maduro brasileiro em Manchester marcou uma enorme mudança em relação à última visita de Vinicius, em agosto de 2020, a qual foi um de seus momentos mais baixos desde que se juntou a Madri.

O atacante, ainda em seus dias inconsistentes, ficou de fora da escalação de Zinedine Zidane para o segundo jogo da Liga dos Campeões contra o City, apesar da derrota do time em casa por 2 a 1 no primeiro confronto.

Rodrygo e Eden Hazard começaram ambos ao lado de Karim Benzema, com Vinicius sendo desprezado.

Getty Images

Em contrapartida, Vinicius não se aqueceu com seus companheiros de equipe de acordo com o AS, com Zidane o encontrando em seu telefone, no vestiário.

O treinador decidiu não trazê-lo para o jogo mesmo quando o Real persistiu, voltando-se para Marco Asensio, Luka Jovic e Lucas Vázquez à frente do atacante, já que a equipe de Pep Guardiola obteve mais uma vitória por 2 a 1 para avançar 4 a 2 no placar agregado.

Vini teve que pedir desculpas a Zidane antes de voltar aos seus planos na última temporada, que foi quando começou sua melhora, mesmo que ele não estivesse totalmente completo até a chegada de Carlo Ancelotti no verão.

Por todo o sucesso de Zidane no comando do Real Madrid, foi o retorno do italiano que ajudou Vinicius a desabrochar verdadeiramente no jogador que ele é hoje - um criador diferente.

O italiano estruturou o Real para jogar com as forças de contra-ataque de Vinicius e o ajudou a melhorar sua compostura na frente do gol.

Talvez o mais importante: Ancelotti elogiou Vinicius publicamente e em particular, mostrando sua fé nele, algo que ele nunca havia sentido verdadeiramente sob o comando de Zidane.

"Nada mais fiz do que dar-lhe confiança", disse Ancelotti. "Eu não sou um mágico".

Agora, o atacante não parece mais com medo quando em boas posições com a bola, e é capaz de respirar antes de tomar melhores decisões. Chutes que terminariam nas arquibancadas agora se aninham no fundo da rede.

"Agora tenho 21 anos; antes era mais jovem", disse Vinicius. "Cheguei do Brasil aos 18 anos, mal tinha jogado durante um ano no time principal e cheguei ao Real Madrid, no melhor time do mundo, com muitos grandes jogadores, e cheguei para aprender."

"Tenho treinado muito durante três anos. Ancelotti chegou e me deu a confiança que eu precisava".

Ser mais confiável com a bola ajudou em sua relação com Karim Benzema, que melhorou ao ponto de ser a dupla de ataque mais mortal da Espanha, com 60 gols e 27 assistências nesta temporada ao longo de todas as competições.

Eles se uniram novamente contra o Espanyol, no sábado (30), em uma vitória por 4 a 0, que ajudou o Real Madrid a conquistar o título do Campeonato Espanhol.

Vinicius levou um tempo para ganhar o respeito de Benzema, que o ridicularizou infamemente ao falar com Ferland Mendy no intervalo de um jogo, em outubro de 2020.

"Ele está jogando contra nós", resmungou Benzema, mas como Vinicius melhorou na segunda metade da temporada passada, eles começaram a se encontrar no mesmo ritmo. Ancelotti afinou a combinação na perfeição.

getty images

Benzema foi até avistado dando a Vinicius alguns conselhos na segunda etapa contra o Chelsea, mostrando ao jogador onde encontrá-lo, invadindo a área, e isso levou ao gol que derrubou os atuais campeões de Thomas Tuchel.

As melhores qualidades individuais de Vinicius foram mostradas em seu primeiro gol com os pés em Manchester, com uma brilhante enfeitada ao deixar a bola passar pelo meio das pernas de Fernandinho e girar em sua esquerda, antes de fazer o gol numa chance que, antes, teria sido desperdiçada.

Ao fazer o gol, Vinicius cortou em um acabamento perfeito através de Ederson e acertou seu contrapé.

Aymeric Laporte não teve a urgência de passar para o atacante a tempo; na verdade, parecia que ele estava relaxado e defendendo uma versão anterior de Vinicius, alguém que teria desperdiçado a oportunidade.

Na linha lateral, Guardiola caiu de joelhos uma vez que Vinicius passou por Fernandinho. Ele, ao menos, sabia o que estava prestes a acontecer.

o vini jr deixou o guardiola maluco kkkkkkkkk



pic.twitter.com/pDs9Vg1WW7 — REAL MADRID MIL GRAU (@realmilgrauu) April 26, 2022

Os melhores planos do treinador foram desfeitos por um momento de astúcia imprevisível, ajudando o Real Madrid a ficar apenas a um gol de diferença de seus adversários.

Entretanto, assim como Ronaldo foi a figura de proa das quatro vitórias do Madri na Liga dos Campeões nos últimos nove anos, Benzema tem sido o homem mais ligado à corrida do Madri até este ponto.

Mas como Benzema fez com Ronaldo por tanto tempo, Vinicius está prestando serviço em uma bandeja de prata.

O jogador estabeleceu um objetivo para seu companheiro de equipe contra o PSG no retorno e depois repetiu o truque contra o Chelsea no tempo extra, para ajudar o Real a progredir.

O atacante francês ainda está no topo de seu jogo, mas aos 34 anos, a próxima década pertence a Vinicius.

Ele praticamente eliminou Gareth Bale e Eden Hazard, e pela primeira temporada desde que saiu em 2018, o Madri não tem mais um buraco no formato de Cristiano Ronaldo.

Embora as comparações com Lionel Messi feitas em alguns cantos da mídia madrilenha no início de sua carreira fossem risíveis naquela época e ainda irrefletidas agora, não seria uma surpresa agora se um dia o brasileiro ganhasse a Bola de Ouro.

Além de Mbappe e Erling Haaland, ele é um dos candidatos mais prováveis nos próximos anos.

O crescimento de Vinicius parece exponencial. Quanto mais confiança ele tem, mais sucesso ele tem. Quanto mais bem sucedido ele for, mais confiança ele terá.

E se ele puder levar o Real Madri para a final da Liga dos Campeões, Vinicius atingirá novos patamares.