Ancelotti sugere aposentadoria após deixar Real Madrid: "Quero conhecer o Rio de Janeiro"

Vencedor de La Liga e da Supercopa da Espanha pelo Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti relatou que, apesar de existir a chance dele ficar mais dez anos treinando os Blancos, ainda tem vontade de comandar a seleção canadense e, até, visitar o Rio de Janeiro.

Ancelotti se tornou, após o título do Campeonato Espanhol, o primeiro treinador a conquistar cada uma das principais ligas nacionais da Europa: Serie A TIM, com o Milan, Premier League, pelo Chelsea, Bundesliga, comandando o Bayern de Munique, Ligue 1, junto ao PSG, além de La Liga, treinando o Real Madrid. Com 62 anos, o técnico italiano realiza este feito e busca por mais, ainda na disputa da Champions League com os Blancos.

Apesar de admitir que ficará no Real pelo máximo possível, pode acabar se aposentando após a saída do clube espanhol, como relatou ao Amazon Prime: “Depois do Real, sim, provavelmente vou parar. Se o Real Madrid me mantiver aqui por dez anos, vou treinar por dez anos. Gostaria de estar com meus netos, sair de férias com minha esposa, há tantas coisas para fazer que deixei de fora e que gostaria de fazer".

O treinador cita lugares que têm vontade de visitar, e não deixou o Brasil de fora da lista: "Nunca estive na Austrália. Nunca estive no Rio de Janeiro. Visitar minha irmã com mais frequência. Infelizmente você não pode fazer tudo e, portanto, no dia em que eu parar, terei todas essas coisas para fazer”. Viajar para a "Cidade Maravilhosa" tenha, talvez, influência dos vários brasileiros no elenco, como Vini Jr. e Casemiro, por exemplo.

Com os diversos títulos conquistados por clubes, o treinador agora, caso não se aposente após a saída do Real Madrid, revelou que treinaria alguma seleção a nível mundial, feito inédito em sua carreira: “Certamente não para esta Copa do Mundo. Copa do Mundo 2026, por que não? Poderia ser. Canadá? Eu adoraria, com certeza. O Canadá foi muito bem.”

Getty Images

O próximo confronto a ser disputado pelo Real Madrid será nesta quarta-feira (03), em confronto válido pela Champions League, quando enfrenta o Manchester City em busca de uma vitória por dois gols de diferença, já que a primeira partida terminou em 4 a 3 para os ingleses.

Benzema, que fez dois dos três tentos espanhóis, é candidato à Bola de Ouro e apoiado por Ancelotti. O atleta tem sido fundamental na classificação do clube e artilheiro indiscutível da equipe: "Ele não está ganhando apenas pelo Benzema, atrás está a estrutura consistente de um clube forte e a qualidade de um elenco de alto nível. Ele vai ganhar a Bola de Ouro", ressaltou o treinador italiano.