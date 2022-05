Por que David Alaba desfalca o Real Madrid contra o Manchester City?

Apenas quatro dias depois de conquistar o seu 35º campeonato na La Liga, o Real Madrid vai decidir seu futuro na UEFA Champions League. Os blancos recebem o Manchester City de Pep Guardiola no Santiago Bernabéu no jogo de volta das semifinais da competição, em busca de uma vitória que lhes permita sonhar em estar na final.

No jogo de ida, o City venceu por 4 a 3. Apesar da derrota, o resultado foi melhor para os Blancos, que foram dominados do início ao fim, e ainda assim estão vivos para o jogo da volta, no Santiago Bernabéu.

Porém, os blancos chegam para o confronto com o desfalque quase certo de David Alaba. O zagueiro, peça chave na defesa de Carlo Ancelotti, continua lesionado na coxa e não deverá estar no jogo contra o City. Desta forma, o austríaco deve ser substituído por Nacho Fernández, coringa do Real Madrid.

Alaba foi substituído no intervalo do jogo da ida contra o Manchester City, e ficou de fora do duelo contra o Espanyol no último sábado, jogo que garantiu o título espanhol para os Blancos.

De resto, não se esperam surpresas no onze de Ancelotti. Luka Modric, Casemiro e Toni Kroos vão jogar no meio-campo e a única dúvida está no ataque, onde será preciso ver se o italiano vai confiar em Fede Valverde ou Rodrygo, junto com Karim Benzema e Vinicius Júnior. A opção de Rodrygo é mais ousada, embora seja verdade que o Real precisa vencer o confronto para chegar na final.