Real Madrid tem interesse na volta de Cristiano Ronaldo, diz jornal

Podendo ser uma vítima na reformulação de Erik Ten Hag, que deve dispensar muitos jogadores do elenco do Manchester United, Cristiano Ronaldo tem o caminho aberto para voltar ao Real Madrid. Segundo o jornal inglês The Mirror, o astro interessa ao clube, que pode colocá-lo como parte de um “ataque dos sonhos” que está sendo montado no Santiago Bernabéu.

A chegada de Erik Ten Hag no Manchester United promete balançar as coisas nos Reds. O holadês deve fazer uma mudança geral no elenco, podendo dispensar, inclusive, grandes medalhões do clube, Edinson Cavani e Paul Pogba. E nem mesmo o futuro de Cristiano Ronaldo no clube é certo.

Na posição de um dos melhores jogadores do mundo, obviamente o mínimo rumor de que Cristiano Ronaldo estaria procurando um novo clube já foi o suficiente para movimentações no mercado. Segundo o jornal The Mirror, uma delas, inclusive, vem do Real Madrid, time no qual o português fez história durante nove temporadas.

Em Madrid, Carlo Ancelotti, mesmo se sagrando campeão espanhol com quatro rodadas de antecedência, ainda quer se reforçar, principalmente no setor ofensivo. Dispondo, hoje, de Karim Benzema e Vinícius Jr., que formam a dupla titular, a ideia do clube é montar um ataque ainda mais badalado.

Além das possíveis chegadas de Kylian Mbappé e Erling Haaland, que já prometem agitar o mercado de transferências há algum tempo, o Real pode ter ainda a volta de Cristiano Ronaldo, um dos grandes ídolos da história do clube. O português, em seus nove anos como jogador merengue, tem uma média superior a um gol por jogo, tendo marcado 450 vezes em 438 partidas disputadas.

A publicação destaca que a prioridade do clube ainda é Mabppé, mas que, mesmo aos 37 anos, Ronaldo é considerado uma boa opção no Real Madrid.

Vale lembrar, porém, que o português chegou ao United no começo da atual temporada quando assinou um contrato de dois anos, ou seja, o vínculo entre o clube e o jogador se estende até o meio de 2024.