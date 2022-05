Ancelotti é destaque em festa do título do Real Madrid

O Real Madrid sagrou-se campeão espanhol no último sábado, após a goleada por 4x0 sobre o Espanyol. Se Karim Benzema e Vinicius Jr. foram os grandes destaques da campanha merengue, quem roubou a cena na comemoração foi o treinador Carlo Ancelotti.

No tradicional desfile em carro aberto, realizado após grandes conquistas, o treinador italiano esbanjou carisma e bom humor enquanto celebrava o título espanhol com seus atletas.

Nas publicações da conta oficial do Real Madrid no Twitter foi possível ver o lado mais descontraído do "professor", que brincou com os jogadores do Real, posou para fotos e até arriscou alguns passinhos de dança com os brasileiros Vini Jr. e Eder Militão, que gargalharam ao lado do treinador.

Sobrou até para benzema, que foi alvo de brincadeiras de Ancelotti. O craque francês não poupou sorrisos para demonstrar o carinho pelo treinador, que ajudou o Real a conquistar o título nacional de número 35, desbancando o principal rival, Barcelona.

Mesmo com a festa, o Real não terá muito tempo para comemorar. Na próxima quarta (4), o time volta a campo pela partida de volta das semis da Champions, onde terá que desfazer a vantagem do City para avançar para a decisão. Na ida os ingleses venceram por 4x3 e agora jogam por um empate.

Confira as melhores fotos e vídeos da festa do título do Real:

Mais artigos abaixo

E assim foi a comemoração do Real Madrid... 😂



📸@vinijr pic.twitter.com/qjE0AL9Ksk — GOAL Brasil (@GoalBR) May 1, 2022