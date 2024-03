Para o bem ou para o mal, 2023 do Botafogo termina contra o Bragantino na pré-Libertadores

Estar na disputa da pré-Libertadores foi uma espécie de herança maldita pelo sonho transformado em pesadelo no ano passado

Uma coisa é a ferida, outra coisa é a cicatriz. A perda do título brasileiro de 2023 feriu profundamente o Botafogo e sua torcida, especialmente pela forma como tudo aconteceu. O processo de cicatrização, portanto, não seria e não tem sido dos mais fáceis.

Mas, independentemente do que acontecer contra o Red Bull Bragantino, no duelo de volta que vai definir o classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2024, o Alvinegro terá a página do ano passado definitivamente virada. Ficará a cicatriz.

Virar a página, é importante lembrar, não quer dizer esquecer o conteúdo que foi passado. Cicatrizes contam histórias e ensinam lições – não doem, como a ferida que já foram, mas são a lembrança de uma dor.