O que vale o título da Taça Rio?

Torneio garante uma vaga na Copa do Brasil da próxima edição

Uma das principais competições do país, o formato de disputa do Campeonato Carioca ainda causa confusão entre os torcedores. Em 2023, por exemplo, o Botafogo não conseguiu avançar para a semifinal da competição e vai disputar a Taça Rio, diferente de Fluminense, Flamengo e Vasco que seguem na disputa final do Carioca.

A Taça Rio nada mais é que uma competição disputada entre as equipes classificadas do 5º ao 8º lugar da primeira fase da Taça Guanabara. O torneio acontece em paralelo às disputas das semifinais e finais do campeonato.

Dessa forma, as equipes disputam duas partidas na semifinal (5º colocado x 8º colocado e 6º colocado x 7º colocado), com vantagem aos melhores colocados, e duas partidas na final, onde, em caso de empate, o torneio será decidido nos pênaltis.

Além do título, a Taça Rio premia ao vencedor uma vaga na primeira fase da Copa do Brasil em 2024. Nesta temporada, o Botafogo, classificado em 5º, e o Audax-RJ, classificado 6º, são as duas equipes confirmados, até o momento, no mata-mata do torneio.