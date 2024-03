As contratações dos times brasileiros da Série A para 2024

Clube a clube, confira as movimentações realizadas no mercado de transferências

A temporada 2024 está apenas no início. Com os campeonatos estaduais caminhando para a parte decisiva e as competições continentais e o Brasileirão se aproximando, os times da Série A buscam se reforçar da melhor maneira possível, a fim de que possam alcançar seus objetivos para o ano.

Nomes como De la Cruz, Borré, Gustavo Scarpa, Everton Ribeiro, Igor Coronado, Alario, Luiz Henrique, Soteldo e Léo Ortiz estão entre os principais movimentos brasileiros no mercado desde o início da temporada.

A GOAL lista aqui todas as contratações dos clubes da elite para que você possa acompanhar as chegadas em cada um dos 20 elencos.