Quem vai ser o novo técnico do Botafogo após a demissão de Tiago Nunes?

Após o empate na estreia da Libertadores e o início turbulento no Carioca, Tiago Nunes foi demitido da função; clube inicia a busca por um novo nome

O Botafogo anunciou a demissão do técnico Tiago Nunes do comando técnico do Glorioso após empate por 1 a 1 com o Club Aurora, da Bolívia, na estreia da Pré-Libertadores. A decisão foi tomada após reunião do dono da SAF do Botafogo, John Texto, a diretoria e o treinador, segundo nota divulgada. O empresário americano e o departamento de futebol iniciam a busca no mercado por um novo treinador.

Tiago Nunes foi contratado pelo clube na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado para substituir Lúcio Flávio no comando do time, mas não conseguiu recolocar a equipe na disputa pelo título do Brasileiro e classificar o time diretamente à fase de grupos da Libertadores. Neste ano, o Botafogo vive fase turbulenta, já que está fora da zona de classificação à semifinal do Carioca, onde somou 14 pontos em nove jogos disputados.

Abaixo, a GOAL destaca os favoritos para assumir o Botafogo.

