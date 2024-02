As contratações mais caras na história do futebol brasileiro

No Top-10 de contratações mais caras do futebol brasileiro, o Flamengo se posiciona com sete movimentações de mercado

Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem sido marcado por transferências milionárias que redefinem constantemente os padrões do mercado. No centro desse fenômeno encontra-se o Flamengo, cujo poder financeiro e ambição esportiva têm levado a instituição a protagonizar algumas das contratações mais caras já registradas no país. Com sete aquisições entre 10 dessa lista, o clube carioca não apenas eleva o patamar econômico das transações, mas também evidencia uma determinação incansável em construir um elenco de alto nível.

A contratação mais recente a entrar neste ranking foi do Botafogo, que fez do atacante Luiz Henrique a contratação mais cara, em valores absolutos e nominais, da história do Brasil. Abaixo, a GOAL destaca os reforços mais caros do futebol brasileiro.

*levantamento considera apenas valores absolutos das negociações, sem levar em conta a inflação de cada ano

Mais artigos abaixo