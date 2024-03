Os maiores artilheiros do Botafogo na Libertadores

Dentre os maiores goleadores do Alvinegro na competição, estão Júnior Santos, Jairzinho e outros

Dentre os gigantes do futebol brasileiro, o Botafogo é o único que ainda não conseguiu um título de Libertadores da América para a sua galeria. Mas se o sonho parecia muito distante alguns anos atrás, a nova realidade como SAF voltou a fazer os torcedores sonharem com protagonismo nas maiores disputas.

Quando o assunto é bola na rede na principal competição de clubes do continente, a artilharia botafoguense é dividida. E como na era moderna da competição, com um número maior de jogos, o Botafogo disputou poucas edições, a artilharia história do Alvinegro é bastante dividida.

Confira, abaixo, quais são os maiores artilheiros do Botafogo na história da Libertadores da América.