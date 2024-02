Todos os técnicos do Botafogo neste século

De 2001 até 2024, com Tiago Nunes, confira números de aproveitamento e mais dos treinadores que passaram pelo Glorioso

O Botafogo é um dos clubes que mais demitiu treinadores ao longo deste século XXI, ainda que nos últimos anos tenha diminuído um pouco esta prática. Depois que Luís Castro optou por deixar o Alvinegro para treinar Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, Bruno Lage chegou e já foi demitido e o período de interinidade com Lúcio Flávio também não durou muito. Ao mesmo exemplo, Tiago Nunes chegou no final de 2023 e já saiu em fevereiro de 2024. O clube está no mercado em busca de novo comandante.

O debate sobre permanência ou demissão de treinadores no futebol brasileiro é extenso. Quando é a hora certa de se demitir um técnico? É um tema difícil, mas não há dúvidas de que há um exagero cultural no número de demissões feitas no Brasil.

Listar todos os técnicos da história do Botafogo é uma tarefa extensa, daquelas que valeriam um livro à parte. É mais fácil relembrar todos os comandantes do Alvinegro de 2001 até o presente momento. E a GOAL lista, abaixo, como foi o trabalho de cada um deles (sem considerar os interinos).

