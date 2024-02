Pré-Libertadores 2024: times classificados, chaveamento, datas, sorteio, resultados e mais

Acompanhe tudo o que você precisa saber para a fase preliminar do torneio mais importante da América do Sul

Foi dada a largada pela Glória Eterna da Copa Libertadores 2024. A primeira fase teve início dia 6 de fevereiro, quase dois meses depois do sorteio realizado pela Conmebol que definiu o chaveamento dos dois primeiros estágios do torneio. Caso o Botafogo e o RB Bragantino avancem da segunda fase, os dois times brasileiros se enfrentam no confronto decisivo por uma vaga na fase de grupos.

Por isso, a GOAL detalha tudo o que você precisa saber sobre o início de mais uma disputa pelo título mais importante da América do Sul - desde datas a todas as equipes já classificadas. Se liga!