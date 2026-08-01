Athletic Bilbao surpreende o Barcelona com o preço de Laporte

O espanhol Aymeric Laporte, zagueiro do Athletic Bilbao, tornou-se alvo de inúmeras especulações após apresentar atuações de destaque na Copa do Mundo, formando uma dupla defensiva entrosada com Pau Cubarsí.

O jornal AS informou que Deco, diretor esportivo do Barcelona, indagou sobre a situação de Laporte durante a Copa do Mundo, e chegou até a comparecer pessoalmente para acompanhar o zagueiro espanhol em mais de uma partida.

A resposta dos dirigentes do Bilbao foi categórica, ao afirmarem que 80 milhões de euros é o preço exigido para abrir mão do defensor, diante da plena convicção sobre sua importância, especialmente após o grande esforço que ele empreendeu no último verão para retornar ao clube que viu o início de sua carreira profissional.

Laporte havia encerrado seu vínculo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, no verão de 2025, mas a Fifa considerou inicialmente que os trâmites de sua transferência não foram concluídos dentro do prazo determinado, o que levou ao atraso na obtenção do certificado de transferência internacional.

Após um recurso apresentado pelo Bilbao e pela Federação Espanhola, a decisão foi anulada, permitindo que o zagueiro voltasse ao clube basco 8 anos depois de sua saída.

Desde sua primeira aparição pela seleção da Espanha, Laporte se manteve como peça fundamental sempre que esteve fisicamente apto, seja com o ex-técnico Luis Enrique ou com Luis de la Fuente.

Apesar das críticas que questionaram se ele merecia participar da Copa do Mundo, sua atuação de destaque no torneio calou essas vozes.

Reportagens da imprensa também voltaram a associar o nome de Laporte ao Real Madrid, mas o certo é que o Barcelona é o clube que apresentou uma consulta oficial por meio de Deco. Ainda assim, a postura do Athletic Bilbao foi clara: não pretende abrir mão do jogador por menos de 80 milhões de euros.

O contrato de Laporte com o Athletic Bilbao se estende por mais dois anos, e ele disputou 54 partidas com a camisa da seleção da Espanha desde a Eurocopa de 2021.