O astro espanhol Marc Cucurella, recém-contratado pelo Real Madrid, recebeu amplos elogios após ter um belo gesto com um carteiro.

Cucurella ainda vive o clima da conquista da Copa do Mundo, depois de ter sido um dos integrantes da seleção espanhola que venceu a Argentina por 1 a 0 na partida final.

O jornal "The Sun" noticiou que o defensor espanhol chamou a atenção ao dividir parte da alegria dessa conquista histórica com seu carteiro, Gary, com quem mantém uma boa relação.

Gary falou sobre esse episódio em sua conta nas redes sociais, elogiando a humildade do jogador, que lhe permitiu experimentar segurar a medalha da conquista.

O carteiro descreveu Cucurella como "uma pessoa extremamente humilde", e escreveu em uma publicação no Instagram: "Tive uma oportunidade incrível de conversar com o campeão da Copa do Mundo Marc Cucurella enquanto entregava a correspondência em sua casa".

Gary prosseguiu: "Ele é uma pessoa gentil e humilde, e me deixou segurar a medalha de campeão da Copa do Mundo. Acho que sou o primeiro inglês a segurar uma medalha de campeão da Copa do Mundo em 60 anos".

O carteiro também publicou uma foto da medalha pendurada em seu pescoço, ao lado de uma "selfie" ao lado de Cucurella.

A foto mostrou também o novo corte de cabelo do jogador espanhol, que abandonou seus cachos volumosos habituais e apareceu desta vez com tranças arrumadas e caídas.

Os torcedores reagiram amplamente à atitude de Cucurella e elogiaram seu caráter e sua humildade. Um deles acrescentou: "Cucurella é um homem muito respeitoso, não é arrogante apesar de sua vitória, e também faz muitos trabalhos beneficentes". Um terceiro escreveu: "Ele é uma pessoa realmente incrível. Adorei muito essa história", enquanto um quarto comentou: "Quanto mais conheço sobre ele, mais gosto dele".

Outros admitiram que passaram a "ter dificuldade em odiá-lo", depois que ele se destacou de forma marcante graças ao seu nível e à sua personalidade durante a Copa do Mundo.

O jogador havia tocado os corações dos torcedores recentemente, ao revelar que mantém o cabelo comprido de propósito, para que seu filho, que tem autismo, consiga reconhecê-lo com facilidade entre os jogadores durante as partidas.