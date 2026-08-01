Mikel Arteta, técnico do Arsenal, recusou-se a comentar a possibilidade de contratar o atacante argentino Julián Álvarez, também alvo do Barcelona, durante a atual janela de transferências de verão, ao mesmo tempo em que confirmou a permanência do atacante sueco Viktor Gyökeres no elenco da equipe.

Durante declarações à imprensa, Arteta foi questionado sobre se gostaria de contar com Álvarez no Arsenal, respondendo: "Não vou falar sobre um jogador que não pertence ao nosso clube. Estou muito satisfeito com o elenco que temos. E, claro, queremos reforçá-lo ainda mais, e trabalhamos ativamente para isso".

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Quando perguntado se Viktor Gyökeres continuaria na equipe, o treinador do Arsenal encerrou a polêmica afirmando: "Sim, Gyökeres vai ficar".

A contratação de Vinícius

Arteta também evitou entrar nos relatos que associaram o Arsenal à contratação de Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, mas ressaltou que o clube londrino será "muito ambicioso" durante a atual janela de transferências.

Após a vitória do Arsenal por 4 a 1 sobre o Girona em um amistoso, Arteta foi questionado sobre se havia novas contratações previstas, diante dos relatos que ligam o clube ao jogador brasileiro, respondendo: "Estamos muito ativos, tentando melhorar e desenvolver a equipe. Isso está claro".

E acrescentou: "Esperamos que haja movimentações nas próximas semanas, naturalmente, porque queremos nos tornar melhores, como qualquer outra pessoa. E vocês podem ver isso com clareza. O mercado de transferências e o que nossos concorrentes fazem, e o que fazemos nós… não vamos ficar de braços cruzados. E somos muito ambiciosos naquilo que queremos fazer".

O treinador do Arsenal prosseguiu, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico "Daily Mail": "As margens são muito estreitas. E, porque queremos melhorar, precisamos aumentar a competição internamente. Precisamos ter certeza de identificar as coisas que faltam na equipe, para obter margens maiores. E é assim que devemos pensar".

O espanhol também elogiou o jovem talento Max Dowman, que marcou um gol e deu uma assistência diante do Girona, dizendo: "É isso que queremos. Quando você joga no Arsenal, as expectativas precisam ser altas, e devemos esperar coisas muito boas. Sabemos do que ele (Dowman) é capaz. Queremos que ele seja mais regular em termos de desempenho e das ações que pode oferecer. Mas acho que ele fez uma partida muito boa hoje".



