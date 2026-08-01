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Impossível se aproxima! Vinícius diante da maior proposta da história do Arsenal

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A oferta é surreal

O Arsenal entrou com força na disputa pela contratação do craque brasileiro Vinícius Júnior, em uma negociação que pode abalar as estruturas do mercado de transferências do verão europeu, em meio às complicações que cercam o futuro do jogador no Real Madrid, com quem tem contrato até o verão de 2027.

O jornal britânico "The Athletic" revelou que os Gunners definiram sua proposta oficial ao clube merengue no valor de 145 milhões de euros, dos quais 135 milhões como quantia fixa, além de outras variáveis, em uma tentativa séria de contratar o ponta brasileiro de 26 anos.

O jornalista David Ornstein informou que Vinícius se mostrou aberto à ideia de se transferir para a Premier League, em um desdobramento marcante que coloca o Real Madrid diante de um verdadeiro dilema sobre o futuro de um de seus principais astros.

Reportagens inglesas já haviam apontado o alcance de um acordo preliminar entre o Arsenal e a agência Roc Nation, que representa o jogador, com o clube londrino pretendendo oferecer o maior contrato de sua história para seduzir o craque brasileiro, de acordo com o que noticiou o jornal "The Sun".

O Real Madrid enfrenta uma situação crítica, já que não recebeu qualquer resposta de Vinícius à proposta de renovação apresentada a ele há um ano inteiro, o que coloca o clube diante de opções difíceis: aceitar a generosa proposta inglesa ou correr o risco de perder o jogador de graça dentro de alguns meses, quando ele estará livre para negociar com outros clubes.

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E permanece a principal pergunta: o clube merengue aceitará abrir mão de sua principal dupla ofensiva, Vinícius e Mbappé, a quem também resta um ano de contrato, ou tentará convencer o craque brasileiro a permanecer, apesar do impasse nas negociações de renovação que se arrasta há meses?

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