O clube inglês Fulham segue com seus esforços para atrair talentos da academia de base do Real Madrid, tendo colocado os olhos no promissor meio-campista Thiago Pitarch, num movimento que reflete a estratégia do treinador Álvaro Arbeloa de construir sua equipe com jogadores que ele supervisionou em Valdebebas.

O jornal espanhol "Marca" revelou que o clube londrino já trabalha na possibilidade de contratar o jovem meio-campista, embora a negociação avance num ritmo mais lento do que as duas anteriores devido à recuperação atual do jogador de uma lesão no joelho, além de o Fulham buscar outras opções para reforçar seu meio-campo sem pressa.

O interesse do Fulham em Pitarch surge após o êxito na contratação de Gonzalo García e César Palacios da academia merengue, numa operação conjunta avaliada em 50 milhões de euros por 70% de seus direitos, o que confirma a confiança de Arbeloa na capacidade dos formados em Valdebebas de competir na Premier League.

Pitarch teve uma evolução notável sob o comando de Arbeloa durante o período em que este dirigiu a equipe jovem do Real Madrid, o que lhe rendeu a promoção ao time principal na última temporada, onde sua aparição confirmou o grande potencial que o tornou um dos talentos mais promissores do clube merengue.

No entanto, a concorrência acirrada no meio-campo do Real Madrid pode limitar suas chances de atuar com regularidade, o que faz da transferência para o Fulham uma opção atraente para o jogador, que vê com bons olhos o retorno ao trabalho sob o comando de seu ex-treinador, com quem mantém uma excelente relação.

O Fulham acredita que a Premier League oferecerá a Pitarch o ambiente ideal para adquirir mais experiência e continuar aprimorando suas habilidades numa das competições futebolísticas mais fortes do mundo, sobretudo com a presença de um treinador que conhece com precisão seus pontos fortes e fracos.

Apesar de o assunto ainda estar na fase de manifestação de interesse, esse movimento confirma a metodologia clara que Arbeloa vem adotando desde que assumiu o comando em Craven Cottage, baseada no investimento em jovens talentos cujo desenvolvimento ele acompanhou de perto nos últimos anos na academia do clube merengue.