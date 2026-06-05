Schalke Visão geral

Karius e Dzeko recebem oferta de novos contratos após levarem time da segunda divisão de volta à Bundesliga

O Schalke está se empenhando em garantir o futuro de Loris Karius e Edin Dzeko, depois que a experiente dupla desempenhou um papel fundamental no retorno do clube à Bundesliga. O goleiro estaria prestes a fechar um novo contrato, enquanto o atacante recebeu uma proposta, mas vai adiar sua decisão até o término de seus compromissos com a seleção da Bósnia-Herzegovina.