Schalke Visão geral

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Edin Dzeko Loris Karius Schalke

Karius e Dzeko recebem oferta de novos contratos após levarem time da segunda divisão de volta à Bundesliga

O Schalke está se empenhando em garantir o futuro de Loris Karius e Edin Dzeko, depois que a experiente dupla desempenhou um papel fundamental no retorno do clube à Bundesliga. O goleiro estaria prestes a fechar um novo contrato, enquanto o atacante recebeu uma proposta, mas vai adiar sua decisão até o término de seus compromissos com a seleção da Bósnia-Herzegovina.

L. KariusE. Dzeko
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