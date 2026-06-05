Schalke Visão geral

O Schalke está se empenhando em garantir o futuro de Loris Karius e Edin Dzeko, depois que a experiente dupla desempenhou um papel fundamental no retorno do clube à Bundesliga. O goleiro estaria prestes a fechar um novo contrato, enquanto o atacante recebeu uma proposta, mas vai adiar sua decisão até o término de seus compromissos com a seleção da Bósnia-Herzegovina.
Loris Karius estaria decidido a recusar propostas da Itália para prolongar sua permanência no Schalke, após a bem-sucedida campanha de promoção à Bundesliga. O ex-goleiro do Liverpool revitalizou sua carreira em Gelsenkirchen, tornando-se uma figura fundamental no retorno do clube à primeira divisão alemã.
A trajetória de conto de fadas de Edin Dzeko no Schalke chegou a uma encruzilhada, enquanto o clube se prepara para o retorno à Bundesliga. Apesar de ter sido uma figura fundamental na campanha de promoção bem-sucedida, a permanência do experiente atacante em Gelsenkirchen após o verão continua sendo alvo de intensas especulações.