Segundo o jornal *Bild*, houve um encontro secreto entre o craque Dzeko e o diretor esportivo Baumann na Croácia. O objetivo seria convencer o atacante a passar mais uma temporada marcando gols pelos Königsblauen. Como argumento, estaria sendo oferecido um salário-base de 900.000 euros. O salário anual poderia, aparentemente, chegar a 1,3 milhão de euros com todos os bônus alcançados.

Com isso, o jogador de 40 anos passaria a figurar entre os que mais ganham no time. Segundo relatos, apenas o recém-contratado Robin Gosens, além do goleiro Loris Karius e do capitão Kenen Karaman, estão na mesma faixa salarial.

No momento, ainda não está claro se Dzeko aceitaria tal oferta. Desde o início de julho, o bósnio está sem contrato e, após a Copa do Mundo, ainda está de férias se recuperando. Enquanto isso, ele pretende conversar com sua família para decidir se deseja continuar sua carreira. Na primavera, surgiram vários relatos de que o Schalke acreditava que o jogador, contratado na janela de inverno, poderia encerrar a carreira no verão, caso conseguisse conquistar o título de promoção como um feito de despedida.

No entanto, durante as comemorações da promoção, que de fato aconteceram, Dzeko deu a entender uma possível mudança de planos: “A gente nunca quer parar, eu não quero parar — o futebol é a minha vida. Vamos ver o que acontece na Copa do Mundo. Depois, vamos conversar.”

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Por quanto tempo Dzeko vai deixar Baumann na expectativa?

De acordo com informações do jornal “Bild”, durante a conversa com Baumann, ele deve ser capaz de “imaginar bem” uma temporada a mais. No entanto, ele ainda precisa avaliar “se o Schalke deve ser a última etapa de sua carreira extraordinária”.

Baumann e os dirigentes do S04 provavelmente não querem pressionar seu herói da promoção. Um retorno à região só está previsto, em qualquer caso, para o início de agosto. Há, no entanto, uma exceção, segundo oque o “Bild” afirma ter apurado: caso o Schalke encontre no mercado de transferências um reforço imediato e acessível para o ataque, Dzeko deverá anunciar sua decisão em breve, para que haja segurança no planejamento.

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Próxima contratação vinda de Florença? O Schalke contrata Gosens

Na última temporada, o Schalke retornou de forma surpreendente à primeira divisão alemã após três temporadas na 2. Bundesliga. Durante a pausa de inverno, o clube tradicional contratou vários novos jogadores, entre eles Dzeko. O atacante jogava até então pelo AC Florença e, na segunda metade da temporada, acumulou nove pontos de pontuação (seis gols, três assistências) em onze partidas.

Neste verão, o Schalke voltou a buscar reforços na Fiorentina e contratou o ex-jogador da seleção alemã Gosens. O lateral-esquerdo se transfere inicialmente por empréstimo para o clube de sua paixão. Caso o S04 consiga se manter na primeira divisão, será acionada uma cláusula de compra obrigatória no valor estimado de 1,5 milhão de euros.



