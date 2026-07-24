O guarda-redes dos Königsblauen recordou, em entrevista, uma fase sombria da sua carreira, marcada sobretudo pelo empréstimo ao Besiktas, de Istambul, entre 2018 e 2020. Lá, o guardião esteve perto de pendurar as luvas de vez.

"Cheguei a sentir-me atormentado para ir trabalhar. E só tentava acabar o dia de forma minimamente normal", revelou o guarda-redes do Schalke sobre o seu estado de espírito na altura.

A causa desta carga psicológica esteve nos acontecimentos de 2018. Até esse verão, a carreira do natural de Biberach só conhecia uma direção: para cima. Depois de passar pelo Mainz 05, Karius deu o salto, no verão de 2016, para a Premier League, rumo ao Liverpool. Nos Reds, tornou-se o número um sob o comando de Jürgen Klopp e chegou à final da Liga dos Campeões em 2018.

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Loris Karius pensou em acabar a carreira

A final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid acabou, porém, por se tornar um trauma desportivo. Karius teve culpa em dois golos sofridos na derrota por 1-3, favorecida por uma concussão sofrida durante o jogo e só diagnosticada posteriormente.

"Até esse momento, a minha carreira só ia a pique para cima, depois caí de forma abrupta, até ao fundo", recordou o hoje homem de 33 anos. Essa fase foi "extremamente dura", já que "ainda não era tão estável enquanto personalidade".

Na sequência disso, o guarda-redes perdeu a ligação com a sua profissão. "Sentia-me simplesmente vazio e até pensei em acabar a carreira. Mas tinha apenas 25 anos e não podia simplesmente ficar em casa", admitiu Karius. O dia a dia como profissional tornou-se um peso: "Nessa fase, tinha a sensação de que ninguém me iria compreender. Já não tinha vontade de treinar, já não tinha vontade de jogar."

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Desde quando joga Loris Karius no FC Schalke 04?

As tentativas do seu círculo para o animar com referências ao bem-estar material falharam por completo. Karius contou que muitas vezes lhe apontavam o facto de jogar num clube renomado, viver num belo apartamento e ganhar muito dinheiro. "Mas isso era-me completamente indiferente. Sentia-me simplesmente miserável e parecia não ter ninguém que me pudesse ajudar a sair desse buraco. Foram anos difíceis", disse.

Também a ajuda profissional não trouxe, numa primeira fase, a reviravolta esperada. Apesar de se ter aberto com um treinador mental, o efeito desejado não apareceu: "Mesmo assim, não consegui mudar o chip. Com os anos, de alguma forma consegui lutar sozinho para sair desse período difícil."

O duro percurso desportivo levou depois o guardião, passando por um empréstimo ao Union Berlin, de volta a Inglaterra, para o Newcastle United. Depois de um período sem clube, o Schalke 04 avançou em janeiro de 2025 e contratou o experiente jogador.