Anthony Musaba pode deixar o Fenerbahçe para uma transferência lucrativa para uma liga de ponta

O Schalke 04 quer contar com Anthony Musaba na Bundesliga, segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin. Os alemães esperam contratar por empréstimo o atacante de 25 anos, natural de Beuningen, do Fenerbahçe.
O diretor técnico Youri Mulder quer, portanto, trazer um compatriota para o Schalke. Segundo Boualin, Musaba está aberto à ideia de uma transferência temporária para Gelsenkirchen.
Musaba joga no Fenerbahçe desde o início deste ano, onde tem contrato até meados de 2030. O Transfermarkt avalia o ex-jogador da seleção juvenil da Holanda em 7 milhões de euros.
O Schalke já entrou em contato com a equipe de Musaba. Agora, Mulder precisa entrar em contato com o Fenerbahçe para propor um acordo de empréstimo.
Desde sua chegada, em janeiro, Musaba disputou 23 partidas oficiais pelo Fenerbahçe. Nelas, marcou dois gols e deu seis assistências.
Em março, o Voetbalzone conversou longamente com o ambicioso Musaba. Ele tem planos claros para o futuro. “Quero jogar o máximo possível de partidas e conquistar títulos. O que tiver que ser, será.”
“Para um rapaz que nasceu e cresceu na Holanda e jogou na Seleção Juvenil Holandesa, isso continua sendo, naturalmente, um sonho. Quem sabe um dia eu ainda possa jogar em um grande torneio final. Isso seria fantástico”, disse o atacante.