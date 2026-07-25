Olhando para o recomeço da seleção alemã sob o comando do novo selecionador Jürgen Klopp, Karius disse em entrevista à WAZ: "Não sei o que ele está a planear. Mas agora jogo com o Schalke na Bundesliga e as condições não são más. Se apresentar desempenhos de topo, talvez possa tornar-me um candidato." Ele vai "dar tudo pelo Schalke - depois veremos o que acontece", afirmou o jogador de 33 anos.

Klopp já saberia, pelo menos, bastante bem aquilo que pode receber de Karius. Afinal, o recém-empossado selecionador da Alemanha levou o guarda-redes do 1. FSV Mainz 05 para o Liverpool em 2016, chegando mesmo a fazer dele, por vezes, o número 1 em Anfield. No entanto, esse período terminou abruptamente com a final da Liga dos Campeões de 2018, que o Liverpool perdeu por 3-1 frente ao Real Madrid. Karius, que sofreu uma concussão ao longo da partida, teve culpa em dois golos sofridos. Como revelou agora, caiu depois num profundo vazio mental.

"Até esse momento, a minha carreira estava sempre a subir a pique, depois despenhei-me de forma estrondosa - até ao fundo", disse Karius. "Nessa fase, tive a sensação de que ninguém me iria compreender. Deixei de ter vontade de treinar, deixei de ter vontade de jogar", pensou ele, então com apenas 25 anos, até mesmo em terminar a carreira precocemente. Depois da final perdida da Champions, não voltou a fazer qualquer jogo pelo Liverpool; seguiram-se empréstimos ao Besiktas (2018 a 2020) e ao Union Berlim (2020/21), antes de, em 2022, não receber um novo contrato com os Reds e sair em definitivo.

Chegará à seleção alemã? Loris Karius reencontrou no Schalke a velha força

Depois de dois anos no Newcastle United e de meio ano sem clube, Karius assinou pelo Schalke no início de 2025 e conseguiu recolocar a carreira nos carris. Na época passada, o antigo internacional jovem alemão teve grande responsabilidade na subida do S04 e quer agora ajudar a garantir que os Königsblau se consigam voltar a estabelecer na Bundesliga. "Consigo imaginar perfeitamente terminar aqui a minha carreira. Neste momento, não penso em mais nada", sublinhou, reforçando o quão bem se sente no Schalke.

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Entretanto, na sua conferência de imprensa de apresentação, na sexta-feira, Klopp deixou esperança a potenciais estreantes: "Tenho muitíssimas ideias. Toda a gente que tem legitimidade para jogar pela seleção deve esforçar-se. É um recomeço. Haverá jogadores a receber uma oportunidade quando nem sequer contam com isso", frisou Klopp, que, segundo as suas próprias palavras, tem 57 jogadores de campo debaixo de olho na sua primeira lista.

Tudo em aberto! Quem será o número um da seleção alemã sob Jürgen Klopp?

E na baliza? Manuel Neuer, que regressou à seleção precisamente para o dececionante Mundial de 2026, voltou a retirar-se após a eliminação nos 16-avos de final diante do Paraguai. Quem será agora o novo número 1 sob Klopp está totalmente em aberto. Antes do regresso de Neuer, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ocupava o lugar de titular na baliza da Alemanha, com Alexander Nübel (Besiktas) e Jonas Urbig (Bayern) a surgirem, acima de tudo, como dois outros guarda-redes que atualmente acreditam ter hipóteses de ocupar o posto na baliza da Alemanha.

Também Marc-Andre ter Stegen (Barcelona, empréstimo ao Ajax deverá estar iminente), que devido a muito azar com lesões acabou por não se tornar, como estava inicialmente previsto após o Euro 2024, o sucessor de Neuer, deverá voltar a ter ambições. Mas, se Karius continuar a exibir-se em grande nível pelo Schalke também na primeira divisão, poderá realmente entrar nas contas de Klopp.

A primeira oportunidade para uma estreia convocatória para a seleção principal surge no fim de setembro. Nessa altura, a Alemanha defronta os Países Baixos fora de casa no primeiro jogo sob o comando de Klopp, na Liga das Nações.