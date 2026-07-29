Segundo Sky e Bild, Dzeko deve realizar seus exames médicos no domingo e na segunda-feira e depois assinar contrato até 2027. O atacante de 40 anos da Bósnia e Herzegovina, atualmente sem clube, já atuou pelo Schalke no segundo turno da temporada passada, após sua liberação, a pedido próprio, da AC Florença. Com nove participações em gols, ele teve grande parcela no acesso à Bundesliga. Depois disso, o futuro de Dzeko permaneceu inicialmente em aberto por questões financeiras. Até mesmo uma aposentadoria do veterano esteve em pauta após sua participação na Copa do Mundo.

O desfecho agora alcançado também pode ter sido favorecido pela contratação de Maximilian Wöber. O austríaco de 28 anos chegou sem custos vindo do Leeds United, o que permitiu ao Schalke preencher a vaga em aberto na defesa de forma econômica e, assim, ter maior margem financeira.

Dzeko deve estar entre os maiores salários do elenco, com vencimentos anuais em torno de 900 mil euros, que podem subir para até 1,3 milhão de euros com bônus. Kenan Karaman e Robin Gosens, que chegou por empréstimo da Fiorentina, também estão nessa faixa.

Jesper Lindström deve chegar por empréstimo do Napoli

Além de Dzeko, um segundo negócio também deve ser fechado nos próximos dias: Jesper Lindström deve chegar por empréstimo da SSC Napoli. O Schalke também já teria chegado a um acordo com ele, restando apenas os últimos detalhes entre os clubes a serem resolvidos. Uma obrigação de compra ou uma opção de compra pode ser incluída no empréstimo. O contrato do ponta direita dinamarquês de 26 anos com o Napoli vai até 2028.

Lindström ganhou destaque no Eintracht Frankfurt e foi titular na campanha do título da Liga Europa de 2022. Em 2023, transferiu-se para o Napoli por 30 milhões de euros, mas não correspondeu às altas expectativas. Na temporada passada, Lindström atuou por empréstimo pelo VfL Wolfsburg. Em 15 partidas, não teve nenhuma participação em gols e foi rebaixado com os Lobos.