De acordo com uma reportagem da Sky, os acontecimentos mais recentes indicam que o ponta de lança deverá assinar novamente com o S04. A probabilidade disso acontecer estaria em "80, talvez até 90 por cento", diz a reportagem.

Dzeko tinha trocado a AC Florença por Gelsenkirchen em janeiro, mas assinou apenas até ao fim da última temporada. Com seis golos e três assistências em onze jogos da segunda divisão, o jogador de 40 anos contribuiu para a promoção do Schalke, mas depois disso o futuro de Dzeko permaneceu em aberto.

Na quinta-feira, o diretor desportivo do S04, Frank Baumann, ainda se tinha mostrado cauteloso sobre uma possível nova assinatura de Dzeko pelos Königsblauen: "Já estamos mais avançados nas conversas, mas trata-se mais de questões contratuais. No entanto, não posso avaliar se, no fim do dia, vamos chegar a um acordo ou não. As duas possibilidades continuam em aberto", afirmou Baumann.

Terá o Schalke agora margem financeira para voltar a contratar Edin Dzeko?

Agora, tudo indica que o recém-promovido também poderá contar com a experiência do avançado na elite. Segundo a Sky, a oficialização poderá acontecer já nos próximos dias. O que poderá ter favorecido o iminente desfecho, segundo a mesma fonte: com Maximilian Wöber, que chegou a custo zero vindo do Leeds United, o Schalke conseguiu o defesa-central que procurava por um valor inferior ao que teria de pagar noutras opções para o centro da defesa. Assim, abriu-se uma margem financeira maior para voltar a colocar Dzeko sob contrato.

Como noticiou recentemente o Bild, o Schalke oferece a Dzeko um salário-base de 900.000 euros por ano, que poderá subir até 1,3 milhões de euros com prémios. Com isso, o veterano passaria a figurar entre os jogadores mais bem pagos do plantel dos Königsblauen.

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"Precisamos de caráter, líderes e personalidades. Temos um grande desafio pela frente na Bundesliga. Por isso, procurámos exatamente estes perfis, que representem isso dentro e fora de campo. Um ou outro jogador com personalidade ainda vai chegar", revelou o treinador do Schalke, Miron Muslic, depois da vitória por 3-1 no jogo de preparação frente ao Fagiano Okayama, no sábado, sorrindo de forma sugestiva. Um indício de que, entre os reforços adicionais anunciados, ele se refere também a Dzeko, tão querido pelos adeptos?

Edin Dzeko: regresso à liga do seu grande salto?

Atualmente, o internacional bósnio ainda está de férias, depois de ter estado em ação com a sua seleção até ao início de julho no Mundial. Nos 16 avos de final, os bósnios foram eliminados pelos Estados Unidos, coanfitriões do torneio (0-2).

Caso Dzeko continue mesmo a vestir a camisola do Schalke, regressará à liga em que, em tempos, celebrou a sua afirmação internacional. Em 2007, o avançado trocou o FK Teplice, da República Checa, pelo VfL Wolfsburg, tornou-se um dos melhores goleadores da Bundesliga, foi campeão alemão com os Lobos em 2009 e, um ano depois, terminou como melhor marcador.

No início de 2011, Dzeko transferiu-se para o Manchester City por 37 milhões de euros, e antes do Schalke representou ainda outros clubes internacionais de renome, como a AS Roma, o Inter de Milão, o Fenerbahce e, mais recentemente, a Florença. O seu primeiro jogo na Bundesliga desde dezembro de 2010 poderá acontecer a 30 de agosto, quando o S04 visitar o FC Augsburg na 1.ª jornada. Seis dias antes, a equipa de Muslic defronta fora de casa o Hallescher FC, da Regionalliga, na 1.ª ronda da DFB-Pokal.