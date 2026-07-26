Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Schalke 04 v Karlsruher SC - 2. BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Um ou outro jogador com personalidade ainda vai chegar": Edin Dzeko perto de uma assinatura espetacular?

Bundesliga
Mercado da bola
E. Dzeko
Schalke

Os adeptos do FC Schalke 04 podem agora, ao que tudo indica, voltar a alimentar a esperança de festejar golos de Edin Dzeko também na Bundesliga.

De acordo com uma reportagem da Sky, os acontecimentos mais recentes indicam que o ponta de lança deverá assinar novamente com o S04. A probabilidade disso acontecer estaria em "80, talvez até 90 por cento", diz a reportagem.

Dzeko tinha trocado a AC Florença por Gelsenkirchen em janeiro, mas assinou apenas até ao fim da última temporada. Com seis golos e três assistências em onze jogos da segunda divisão, o jogador de 40 anos contribuiu para a promoção do Schalke, mas depois disso o futuro de Dzeko permaneceu em aberto.

Na quinta-feira, o diretor desportivo do S04, Frank Baumann, ainda se tinha mostrado cauteloso sobre uma possível nova assinatura de Dzeko pelos Königsblauen: "Já estamos mais avançados nas conversas, mas trata-se mais de questões contratuais. No entanto, não posso avaliar se, no fim do dia, vamos chegar a um acordo ou não. As duas possibilidades continuam em aberto", afirmou Baumann.

Terá o Schalke agora margem financeira para voltar a contratar Edin Dzeko?

Agora, tudo indica que o recém-promovido também poderá contar com a experiência do avançado na elite. Segundo a Sky, a oficialização poderá acontecer já nos próximos dias. O que poderá ter favorecido o iminente desfecho, segundo a mesma fonte: com Maximilian Wöber, que chegou a custo zero vindo do Leeds United, o Schalke conseguiu o defesa-central que procurava por um valor inferior ao que teria de pagar noutras opções para o centro da defesa. Assim, abriu-se uma margem financeira maior para voltar a colocar Dzeko sob contrato.

Como noticiou recentemente o Bild, o Schalke oferece a Dzeko um salário-base de 900.000 euros por ano, que poderá subir até 1,3 milhões de euros com prémios. Com isso, o veterano passaria a figurar entre os jogadores mais bem pagos do plantel dos Königsblauen.

Amistosos de clubes
Hessen Kassel crest
Hessen Kassel
HES
Schalke crest
Schalke
S04
Edin DzekoGetty Images

"Precisamos de caráter, líderes e personalidades. Temos um grande desafio pela frente na Bundesliga. Por isso, procurámos exatamente estes perfis, que representem isso dentro e fora de campo. Um ou outro jogador com personalidade ainda vai chegar", revelou o treinador do Schalke, Miron Muslic, depois da vitória por 3-1 no jogo de preparação frente ao Fagiano Okayama, no sábado, sorrindo de forma sugestiva. Um indício de que, entre os reforços adicionais anunciados, ele se refere também a Dzeko, tão querido pelos adeptos?

Edin Dzeko: regresso à liga do seu grande salto?

Atualmente, o internacional bósnio ainda está de férias, depois de ter estado em ação com a sua seleção até ao início de julho no Mundial. Nos 16 avos de final, os bósnios foram eliminados pelos Estados Unidos, coanfitriões do torneio (0-2).

Caso Dzeko continue mesmo a vestir a camisola do Schalke, regressará à liga em que, em tempos, celebrou a sua afirmação internacional. Em 2007, o avançado trocou o FK Teplice, da República Checa, pelo VfL Wolfsburg, tornou-se um dos melhores goleadores da Bundesliga, foi campeão alemão com os Lobos em 2009 e, um ano depois, terminou como melhor marcador.

No início de 2011, Dzeko transferiu-se para o Manchester City por 37 milhões de euros, e antes do Schalke representou ainda outros clubes internacionais de renome, como a AS Roma, o Inter de Milão, o Fenerbahce e, mais recentemente, a Florença. O seu primeiro jogo na Bundesliga desde dezembro de 2010 poderá acontecer a 30 de agosto, quando o S04 visitar o FC Augsburg na 1.ª jornada. Seis dias antes, a equipa de Muslic defronta fora de casa o Hallescher FC, da Regionalliga, na 1.ª ronda da DFB-Pokal.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google