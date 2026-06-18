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República da Coreia

República da Coreia Visão geral

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Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Kane entra na disputa

A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — o prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Há um longo caminho pela frente, com 48 seleções disputando o prêmio máximo, mas qual estrela levará para casa essa ilustre honraria? Aqui estão os candidatos apontados pela GOAL para o prêmio, enquanto acompanhamos os jogadores mais artilheiros do torneio

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Classificação

Premier Lig crestPremier Lig

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
3M. United crestM. United382011769501971
V
V
E
V
V
4Aston Villa crestAston Villa38198115649765
V
V
E
D
D
5Liverpool crestLiverpool381791263531060
E
D
E
D
V
6AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth38131875854457
E
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V
V
E
7Sunderland crestSunderland381412124248-654
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