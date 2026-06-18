República da Coreia Visão geral

Ranking de Força da WC26: Messi leva a Argentina ao primeiro lugar

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 já ficou para a história, e o torneio começou com tudo. Apesar da falta de confrontos de destaque no papel, devido ao novo formato ampliado, não faltaram emoções e reviravoltas, com todos os grandes nomes representando seus respectivos países no maior palco do futebol. Bem, quase todos eles.