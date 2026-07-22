O francês Hervé Renard continua a atrair o interesse de várias seleções, depois de ter mantido o seu grande valor no mercado de treinadores, apesar da curta duração da sua última experiência à frente da equipa técnica da seleção da Tunísia durante o Mundial de 2026.

Segundo a rede francesa "Foot Mercato", Renard continua a gozar de grande estima nos continentes africano e asiático, graças ao seu percurso notável, sobretudo à sua experiência com a seleção da Arábia Saudita, na qual deixou uma marca assinalável, depois de ter conduzido a Arábia Saudita a resultados de destaque que o tornaram um dos treinadores mais requisitados da região.

Fontes da imprensa sul-coreana indicam que Renard lidera a lista de candidatos para suceder a Hong Myung-bo no comando da seleção da Coreia do Sul, após a saída deste do cargo, na sequência da eliminação da equipa na fase de grupos do Mundial de 2026.

O interesse das seleções em Renard não se limita ao continente asiático, uma vez que o seu nome permanece em forte evidência em África, onde é considerado um dos principais candidatos a assumir o comando da seleção da África do Sul, em substituição do belga Hugo Broos.

O nome do treinador francês voltou também a surgir entre as opções em cima da mesa no Senegal, num momento em que a Federação Senegalesa procura reforçar o seu projeto técnico na próxima etapa.

Na Argélia, Renard poderá tornar-se um dos nomes mais destacados como candidato a assumir o comando da seleção, caso ocorra uma mudança à frente da equipa técnica liderada pelo suíço Vladimir Petković, já que os relatos indicam que o seu nome estará entre as prioridades.

Renard, bicampeão da Taça das Nações Africanas com a Zâmbia e a Costa do Marfim, encontra-se perante várias opções nos próximos tempos, entre expectativas quanto ao seu próximo destino, após uma curta experiência com a seleção da Tunísia.

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