A Copa do Mundo muda o panorama do treinamento... 15 treinadores ficam de fora

A Copa do Mundo, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no México e no Canadá, testemunhou uma onda intensa de mudanças técnicas, com 15 treinadores demitidos ou afastados do comando de suas seleções nacionais devido ao fracasso em alcançar os resultados esperados.

O jornal britânico “The Guardian” apresentou os bastidores da saída desses treinadores dos cargos técnicos nas linhas a seguir...

Tunísia... Dupla reviravolta técnica em curto espaço de tempo

A crise técnica da seleção da Tunísia começou com a nomeação de Sabri Lamouchi, em 14 de janeiro, para substituir Sami Trabelsi após a eliminação na Copa Africana das Nações, mas ele foi demitido rapidamente após a derrota esmagadora para a Suécia por 1 a 5 na estreia da fase de grupos da Copa do Mundo.

Após a partida, Lmouchi declarou: “Temos nosso orgulho e precisamos reagir”. Por sua vez, a Federação Tunisiana de Futebol anunciou em comunicado oficial: “A Federação Tunisiana de Futebol anuncia o término da relação contratual com o técnico Sabri Lmouchi por mútuo acordo e deseja a ele todo o sucesso em sua futura carreira profissional”.

Seu sucessor, o francês Hervé Renard, nomeado em 16 de junho, permaneceu no cargo por apenas 18 dias; ele anunciou sua demissão após não conseguir melhorar o desempenho das “Águias de Cartago”, cuja defesa sofreu 12 gols na fase de grupos. Renard escreveu em sua conta no Instagram: “Foi uma honra para mim vestir as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível”.

Portugal... O fim da trajetória de Roberto Martínez

Foi confirmada a saída do espanhol Roberto Martínez do cargo de técnico da seleção de Portugal após a eliminação nas oitavas de final pelas mãos da Espanha. Ele assumiu o cargo em 9 de janeiro de 2023, sucedendo a Fernando Santos após o revés na última Copa do Mundo contra o Marrocos. Martínez justificou sua decisão de se afastar dizendo: “Vim para cá com o objetivo de conquistar a Copa do Mundo e, como não consegui, não faz sentido continuar no cargo.”

Coreia do Sul... Demissão em meio a críticas contundentes da presidência

O triste cenário do técnico Hong Myung-bo se repetiu em seu segundo mandato, iniciado em 8 de julho de 2024; ele apresentou sua demissão em meio a críticas contundentes após as derrotas para o México e a África do Sul e a amarga eliminação. Ele afirmou em comunicado escrito: “O cargo de técnico acarreta uma responsabilidade tão grande que não há necessidade de explicações quando os resultados ficam aquém das expectativas.”

A resposta foi dura por parte do presidente sul-coreano Lee Jae-myung, que o repreendeu publicamente, dizendo: “Se uma pessoa incompetente for nomeada para um cargo de liderança, o resultado será previsível e claro como o dia”.

República Tcheca... Kirović renuncia devido a “campanhas na mídia”

Apesar de ter conseguido levar a República Tcheca à classificação para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2006, passando pela repescagem, Miroslav Kirović renunciou de comum acordo em 29 de junho, após a equipe terminar em último lugar no grupo. Kirović atacou a mídia em seu comunicado, afirmando: “A campanha da mídia, baseada em uma série de meias-verdades e mentiras contra mim, também contribuiu para que eu tomasse essa decisão”.

Por sua vez, David Trunda, presidente da Federação Tcheca, agradeceu a ele, dizendo: “Ele merece todo o meu sincero respeito e gratidão por nos levar à fase final”.

Escócia... Steve Clarke se despede da torcida com uma carta aberta

Steve Clarke encerrou sua longa trajetória, iniciada em 2019, durante a qual comandou a Escócia em três grandes torneios, apresentando sua renúncia após o fracasso em se classificar entre os três melhores na Copa do Mundo.

Clark escreveu em uma carta aberta aos torcedores: “O que mais me deu satisfação foi ver o restabelecimento dos laços e da coesão entre a nossa seleção nacional e a torcida”.

Ian Maxwell, diretor executivo da Federação Escocesa, acrescentou: “Ele tomou sozinho a decisão de se demitir. Houve alguns comentários histéricos no país que certamente não ajudaram, mas, no fim das contas, a decisão é do Steve”.

Uruguai... Bielsa se despede com coletiva prolongada e profundo pesar

O argentino Marcelo Bielsa deixou o cargo ao término de seu contrato de três anos, após a eliminação do Uruguai na fase de grupos. Ele havia causado uma revolução logo após sua nomeação, em maio de 2023, ao afastar a velha guarda.

Bielsa expressou seu arrependimento em uma coletiva de imprensa que durou 100 minutos, dizendo: “Não deixei nenhum legado para o futebol uruguaio”. Enquanto isso, o zagueiro Sebastián Cáceres se recusou a revelar os bastidores da reunião de despedida com os jogadores, dizendo: “Não vou contar o que foi discutido. Isso deve ficar entre nós, como deveria ter sido desde o início”.

Croácia... O fim da era de ouro de Zlatko Dalić

O técnico que mais tempo permaneceu no cargo, Zlatko Dalić, deixou o comando da Croácia após o término de seu contrato, na sequência da derrota para a Portugal (1 a 2) nas oitavas de final.

Dalić despediu-se do cargo dizendo: “Quando assumi o cargo, nem ousava sonhar que alcançaríamos tudo o que conquistamos.” A Federação Croata respondeu com um comunicado emocionado: “Obrigado por tudo: pelas vitórias, pelas conquistas, pelas classificações para os torneios, pelas medalhas, pela união, pelo respeito e pelo seu firme compromisso de lutar pela Croácia.”

Gana... Kiroš renuncia pela internet e ministro se opõe

O experiente técnico Carlos Queiroz deixou o cargo após a eliminação de Gana pela Colômbia nas oitavas de final e escreveu em suas redes sociais: “Deixo esta jornada sentindo orgulho do que conquistamos”.

No entanto, esse anúncio provocou a indignação do ministro do Esporte, Kofi Adams, que declarou: “Não recebi nenhuma carta de demissão da Federação de Futebol... Ele não foi nomeado pelas redes sociais, então não acredito que tenha se demitido pelas redes sociais”.

Alemanha... Nagelsmann abre caminho para uma nova era

Julian Nagelsmann anunciou sua saída do comando da seleção alemã após o choque da eliminação diante do Paraguai nas oitavas de final, e declarou: “Minha prioridade máxima sempre foi o sucesso da equipe. Após essa amarga decepção, a seleção merece a chance de um novo começo”.

Rudi Völler, diretor esportivo da Federação Alemã, elogiou-o dizendo: “Ele é um excelente técnico e continuará sendo, e estou convencido de que terá sucesso em sua próxima trajetória”, dando a entender que Jürgen Klopp é o principal candidato à sua sucessão.

México... Fim dramático do terceiro mandato de Javier Aguirre

O terceiro mandato do técnico Javier Aguirre terminou com uma derrota dramática para a Inglaterra (2 a 3) nas oitavas de final, mandato esse em que ele sofreu um ferimento grave na cabeça após ser atingido por uma lata de cerveja em Honduras antes da Copa do Mundo.

Antes de passar o bastão para seu assistente, Rafael Márquez, Aguirre disse: “Gostaria de me despedir do meu povo com uma vitória, para que todos ficassem satisfeitos. É doloroso... muito doloroso, mas não tenho muitas palavras. Não vou inventar desculpas, derrota é derrota”.

Holanda... Koeman renuncia e prefere a vida ao futebol

Ronald Koeman deixou o cargo de técnico da seleção holandesa após a derrota nos pênaltis para o Marrocos nas oitavas de final, partida na qual foi alvo de críticas severas por causa de seu estilo cauteloso.

Koman comentou: “Olhando para a minha carreira, sinto um orgulho especial. Os últimos anos me fizeram perceber, mais uma vez, que há coisas na vida mais importantes do que o futebol”. Marian van Leeuwen, da Federação Holandesa, elogiou-o, afirmando que “ele deu tudo pela seleção holandesa”.

Equador... Picassisi deixa o cargo devido a desentendimentos com a torcida

O argentino Sebastián Picacisi apresentou sua demissão logo após a eliminação nas oitavas de final contra o México por 0 a 2. Apesar de ter levado a equipe a uma vitória histórica anterior sobre a Alemanha, as críticas da torcida ao seu estilo defensivo aceleraram sua saída.

Picacisi explicou: “Meu contrato terminou com o fim da Copa do Mundo... E, quanto à torcida que não me conhece, acho que não me entendi totalmente com ela”. A Federação Equatoriana agradeceu a ele por “seu compromisso, dedicação e profissionalismo durante todo esse período”.

Jordânia... O fim da aventura de Jamal Al-Salamy

O príncipe Ali bin Al-Hussein, vice-presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), anunciou o fim da trajetória do técnico Jamal Al-Salamy com a seleção jordaniana de futebol, “Al-Nashami”, elogiando seus esforços e sua contribuição para a conquista histórica da classificação para a Copa do Mundo de 2026.

O príncipe Ali escreveu, em sua conta oficial na plataforma “X”, após seu encontro com Al-Salamy: “Durante meu encontro hoje com o querido irmão, o capitão Jamal Al-Salamy, e com o encerramento de sua trajetória com a seleção Al-Nashami, agradecemos por seus esforços e dedicação excepcionais, bem como por sua contribuição para a conquista histórica da classificação da nossa seleção nacional para a Copa do Mundo.”

Al-Salamy é o primeiro técnico a levar a seleção jordaniana à fase final da Copa do Mundo, mas a jornada terminou rapidamente na fase de grupos, com três derrotas.

África do Sul... Hugo Broos se aposenta após conquistar o feito

O belga Hugo Broos, de 74 anos, anunciou sua aposentadoria como técnico principal após deixar o comando da seleção da África do Sul, tornando-se o 15º técnico a deixar o cargo durante a Copa do Mundo de 2026, apesar de ter alcançado um feito histórico ao levar a “Bafana Bafana” às oitavas de final pela primeira vez em sua história.

A África do Sul foi eliminada da Copa do Mundo com um gol decisivo do Canadá na fase de mata-mata, encerrando a trajetória de Bruce, que durou cinco anos com a seleção africana, depois de entrar para a história como o técnico mais velho a participar das fases eliminatórias, aos 74 anos e 79 dias.