Francesco Farioli quer trazer um grande nome do Feyenoord para o FC Porto

O FC Porto está pensando em entrar em contato com o Feyenoord para contratar In-beom Hwang, segundo informa o jornal português *Record*. O meio-campista sul-coreano teria chamado a atenção com seu desempenho na Copa do Mundo de 2026.

No Feyenoord, Hwang, de 29 anos, tem contrato até meados de 2028. De acordo com o Transfermarkt, seu valor de mercado é de 7 milhões de euros.

Francesco Farioli, técnico do Porto, conhece Hwang desde a Eredivisie. Os olheiros do campeão português teriam ficado convencidos durante a fase de grupos da Copa do Mundo.

Hwang impressionou especialmente na partida de estreia da Coreia do Sul. Com um gol e uma assistência, ele garantiu a vitória por 2 a 1 sobre a República Tcheca.

Caso o Porto faça uma proposta concreta por Hwang, terá que chegar a um acordo com o Feyenoord. O clube de Roterdã pagou, em 2024, cerca de 7 milhões de euros para contratar Hwang do Estrela Vermelha de Belgrado.

O Feyenoord está aberto à venda de Hwang, desde que seja oferecido o valor adequado. Seu desempenho na Copa do Mundo pode ajudar nesse sentido.

Até o momento, Hwang disputou 54 partidas oficiais pelo Feyenoord. Nelas, ele marcou quatro gols e deu oito assistências.