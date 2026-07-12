O mistério do jogo contra a Coreia do Sul... Novos detalhes sobre a morte do jogador sul-africano

Poucas horas após o anúncio da morte de Jaden Adams, surgem novos detalhes em seu país, a África do Sul, sobre essa notícia inesperada.

O meio-campista de 25 anos, que representou a seleção Bafana Bafana na Copa do Mundo de 2026, foi encontrado morto na manhã deste sábado.

O ministro do Esporte da África do Sul confirmou a notícia da morte do jogador internacional, enquanto as autoridades iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias dessa tragédia.

De acordo com vários meios de comunicação sul-africanos, o jogador passava por um período extremamente difícil após a morte de sua avó, há duas semanas, e sofria de depressão grave, conforme informou a rede “Foot Mercato”.

Embora a imprensa sul-africana considere provável que tenha sido suicídio, os investigadores ainda não emitiram uma confirmação oficial.

Durante a Copa do Mundo de 2026, Jaiden Adams participou de todas as partidas da fase de grupos da seleção sul-africana, antes de ficar no banco de reservas na partida das oitavas de final, perdida para o Canadá por 1 a 0.

Um detalhe importante chamou a atenção de todos: após a vitória sobre a Coreia do Sul na última partida da fase de grupos, enquanto seus companheiros comemoravam a classificação, Adams permaneceu isolado, em silêncio, sentado sozinho no banco de reservas.